罰單催繳詐騙手法又更新！ 公路局下架高達200多個詐騙網站

公路局說明罰單詐騙方法又更新，提醒不要點選來路不明的網址。（公路局提供）

2025/07/02 10:18

〔記者吳亮儀／台北報導〕交通部公路局今天（2日）公布罰單詐騙催繳狀況，因詐團手段不斷更新，近期再次更新電子郵件通知民眾，寄件主旨為「Mvdis」監理信箱，內容不外乎為「請於O/O之前完成繳納，逾期未繳將依法加徵納金，並移送強制執行」等語，經查證該電子郵件是假訊息。

公路局指出，至今已通報下架200餘件詐騙網頁，並在公路局首頁「澄清專區」提醒民眾，注意詐騙簡訊、假監理服務網網址，請勿點選假連結、切勿點擊來源不明電子郵件、簡訊或連結，以免遭受詐騙。

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公路局說明，監理機關雖有交通違規罰單到期簡訊提醒通知服務，但需要車主主動提出申請，且此服務僅限於「提醒通知」，不會附上網址供下載及點選。若有收到繳費電子郵件存有疑義，請洽各地區監理所站或交通事件裁決中心（處）查證。

公路局指出，若收到相關違規或汽車燃料使用費繳費通知，可上「監理服務網」，或下載監理服務APP查詢。若有疑義可洽公路局用路人服務中心0800-231035免費電話或各監理所站求證；若為6都所管轄交通違規，則可洽6都裁決中心（處）求證。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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