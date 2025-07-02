15歲少女求包養 42歲大叔「急踩煞車」仍被判有罪

高雄15歲少女求包養，42歲大叔發現她未成年「急踩煞車」仍被法官判有罪。（情境照）

2025/07/02 10:03

〔記者黃佳琳／高雄報導〕42歲鄭姓大叔在包養網站找妹子陪，發現小美（化名）缺錢花用，雙方約定以1萬元進行性交易，兩人相約在便利商店碰面，鄭男見小美模樣青澀問她幾歲，小美說自己15歲，鄭男得知她未成年「急踩煞車」，還拿了5000元當「車馬費」，結果仍被法官認定他涉犯引誘使少年為有對價之性交行為未遂罪，判徒刑6月，另宣告緩刑2年。

判決指出，去年9月，鄭姓男子上包養網站尋求年輕妹子資訊，鄭男發現小美刊登包養訊息，鄭男連繫小美，雙方約定以1萬元在摩鐵進行性交易；鄭男開車赴約，小美在新興區某便利商店上車後，鄭男見小美模樣青澀問她幾歲，小美說自己15歲，鄭男得知她未成年後「急踩煞車」，擔心吃到幼齒會出事，不敢跟小美嘿咻。

小美見即將到手的1萬元落空，難過到在車上哭泣，鄭男為了安慰她，拿出5千元給小美當「車馬費」，小美此時才破涕為笑，讓鄭男送她回家；小美到家時，被媽媽撞見她搭陌生男子的車回家，追問後得知女兒竟上網援交，氣得報警提告。

高雄地院審理時，鄭男喊冤，堅稱自己沒跟小美發生性行為，也沒碰到她的身體任何部位，但法官認為鄭男為了滿足其個人私慾，著手要約小美發生性行為，對少女的身心健康及人格發展均產生不良影響，所為實有不該，考量他犯後態度尚可，且另外拿出一筆錢與小美媽媽達成和解，因此依引誘使少年為有對價之性交行為未遂罪，判徒刑6月，另宣告緩刑2年，須參加法治教育2場次。

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