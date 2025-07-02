女女戀變調縱火燒死同性伴侶3歲女 高院判20年

鄧姓女子（左）懷疑游女移情別戀，竟潑汽油縱火燒死游女3歲女兒，高等法院今維持一審判決，仍判決20年徒刑，可上訴。（記者楊國文攝）

2025/07/02 10:07

〔記者楊國文／台北報導〕桃園市游姓女子與小她4歲的鄧姓女友前年鬧分手，鄧女懷疑游女移情別戀，涉嫌潑灑游女汽油縱火洩恨，不僅使游女全身多處被嚴重燒傷，還燒死游女的3歲女兒，一審依成年人故意殺害兒童罪判刑20年、恐嚇罪拘役59天，上訴後，鄧女哽咽表示會承擔一切責任，並對游女表達歉意，但游女不願和解，高等法院今維持一審判決，仍判決20年徒刑，可上訴。在押的鄧女未出庭聆判。

檢警調查，游女、鄧女相戀交往時，同住在游女位於大溪區住處。前年2月7日上午9點，該處3樓加蓋鐵皮屋驚傳火警，游女（31歲）的父母當時正在附近工作，聽到消息衝回救出全身多達90％二至三度燒燙傷的游女，消防隊員獲報趕來救火，也救出同樣全身多處燒燙傷的鄧女，但游女的3歲女兒被救出時，已明顯死亡。

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檢警查出，游女與鄧女交往期間，曾因前男友廖姓男子來探視3歲女兒起爭執，當時鄧女就曾恐嚇要燒死游女全家；鄧女前年1月26日前往加油站以寶特瓶購裝汽油，返家後至游女父母房內潑灑汽油，經游女質問，鄧女傳訊稱「對，我要把你家炸了！」隨後鄧女將剩下的汽油藏在3樓倉庫內。

案發當天上午，鄧女欲查看游女手機被拒而爆發激烈爭吵，游女要求鄧女搬出，鄧女一氣之下卻拿出事先藏放裝在寶特瓶的汽油在房間內潑灑，並以打火機點燃而燒死游女３歲女兒。

案發後，警方派員在鄧女就醫過程中實施戒護防止她逃亡，前年3月2日鄧女出院後被移送檢方偵辦，檢方聲請羈押獲准，依成年人故意殺害兒童罪起訴。

桃園地院國民法官庭審理時，鄧女坦承縱火造成游女受傷及游女3歲女兒死亡，並表達悔意及道歉，但游女等家屬均無意和解，也不原諒鄧女，依成年人故意對兒童犯殺人罪判鄧女20年徒刑，恐嚇危害安全罪拘役59天，得易科罰金。全案上訴高等法院審理。

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