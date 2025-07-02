尷尬了！台中車禍雙方各自離場 少這動作都挨罰

白車倒車時不慎碰撞轎車車頭。（民眾提供）

2025/07/02 09:52

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北屯區近日發生一起罕見的交通事故案例，兩輛轎車因故碰撞後，雙方駕駛各自離開現場，結果沒有當場和解也未報警處理，導致警方在釐清過程後，認定兩造均違反相關道交條例規定開罰，而這起雙雙挨罰的「肇事後沒報警」案例，也再次提醒所有駕駛，「離開現場前，記得先打110！」

第五分局今天說明案情指出，事件發生在日前上午8點半左右，32歲錢姓女子駕駛轎車停在北屯區敦富二街，結果被一輛白色休旅車倒車撞上車頭，雙方一度下車交談，一旁還有小貨車司機加入「調解」，沒想到談沒幾句後，白車駕駛突然駕車離去，錢女原想打手機報案，則因被公司老闆催促也離開，等到下班後才想到報案。

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警方調閱相關行車紀錄器發現，白車是「倒車撞上去的」，駕駛是陳姓男子，他接獲警方通知到案解釋，當時只是想幫小貨車挪空間方便卸貨，沒想到不小心倒車擦撞，他下車查看後發現只是很小碰撞，以為雙方都認為沒事了才離開現場。

但警方明確告知雙方指出，無論事故大小，只要涉及交通事故就必須報警處理，雙方都未依規定通報，已違反《道路交通管理處罰條例》第62條「汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1千元以上3千元以下罰鍰」規定，雙雙遭到告發處分。

第五分局長劉其賢提醒民眾，交通事故發生後，當事人務必冷靜應對，應先確認人車安全，並立即報警處理，即使是輕微擦撞也不應自行判斷「沒事」，尤其若因倒車、變換車道等不慎擦撞他人車輛，即便無人受傷，也必須等警方到場釐清責任，才能保障雙方權益、避免誤踩紅線。

雙方駕駛都下車查看。（民眾提供）

白車駛離現場，錢女原欲報案，但也離開。（民眾提供）

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