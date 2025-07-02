收賄幫受刑人走私香菸入監轉賣 新竹監獄管理員判4年6月

新竹監獄戒護科管理員蔣致翔被查獲收賄幫受刑人走私香菸等入監，被依貪污罪論處應執行4年半的有期徒刑，褫奪公權4年。（記者黃美珠攝）

2025/07/02 10:03

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹監獄戒護科管理員蔣致翔被查獲，從2021年10月底到2022年2月中，3次違背職務收受當時在監受刑人洪梓恩的賄賂。蔣也曾因此接受葉少琦代洪送紅包和免費招待喝酒。新竹地院依貪污治罪條例論處蔣致翔應執行有期徒刑4年6月，褫奪公權4年。

判決書指出，蔣致翔2013年起擔任新竹監獄管理員，並於2021年12月接任甲股第3組中央台助勤，負責受刑人管理、接見、發受書信、送入物品處理及違禁品、管制品的查禁等。而洪梓恩、黃崇祐、葉少琦則從2018年11月起到2023年4月底先後入監服刑，因此結識蔣致翔。

請繼續往下閱讀...

院方表示，洪梓恩服刑期間為了取得香菸、茶葉等在獄中使用或轉售牟利，先指使阿姨李婦代購轉交給黃崇祐，再由黃跟蔣相約監所外交給蔣，最後由蔣致翔夾帶入監暗中交給洪，蔣致翔從中賺取洪梓恩的現金謝禮。

洪梓恩等第1次犯案是在2021年10月間，蔣志翔因此收到6000元。2022年1月底，洪梓恩又跟朋友借了9萬，讓李婦用這筆錢買60條黃長壽香菸，再連菸帶所剩的3萬6000元現金統統透過黃崇祐轉交給蔣致翔。

判決書指出，黃崇祐把60條、分2箱裝的黃長壽跟3萬6000元轉交到蔣致翔手上成功夾帶入監後，蔣自己收下這筆贓款，再把香菸藏在合作社庫房或推車內，利用當時擔任合作社雜役、毫不知情的陳姓受刑人推送其他受刑人所訂物品到新竹監獄第3工廠的機會，把這批私菸夾帶過去交給人在工廠當福利員的洪梓恩，洪梓恩再以發放百貨之名，把菸高價轉賣給其他受刑人牟利。

洪梓恩為了答謝蔣致翔前2次的「合作」無間，並確保未來這個走私管道保持暢通，2022年2月某日下午，他請前去辦接見的葉少琦幫他招待蔣致翔喝酒。3個月後，葉少琦不僅花了7500元免費招待蔣，還面交3萬6000元紅包給蔣。

判決書指出，洪梓恩跟黃崇祐、葉少琦都是貪污治罪條例「對公務員關於違背職務行為交付賄賂罪」的共同正犯，李姓婦人則是幫助犯。洪梓恩被處應執行有期徒刑1年2月，褫奪公權1年；黃崇祐應執行有期徒刑11月，褫奪公權1年；葉少琦處有期徒刑4月，褫奪公權1年。李婦則應執行有期徒刑4月，但法官考慮她沒前科、純粹幫忙轉交，並無從中獲利且犯後態度良好，所以給緩刑2年的機會，褫奪公權1年。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

新竹監獄驚爆戒護管理員裡應外合，收賄幫受刑人走私物品從中受賄被判刑。（記者黃美珠攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法