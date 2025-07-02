台中退休婦人誤信假檢警 遭詐騙4百多萬

銀行行員陪同白姓婦人至大甲分局報警。（警方提供）

2025/07/02 08:43

〔記者張軒哲／台中報導〕假檢警詐騙手法已是老梗，卻仍有民眾上當。台中市一名63歲白姓女子前天至大甲一間銀行提款，行員察覺其帳戶金流有多筆提領，金額達400多萬元，然提領地點皆未在白女居住的大甲地區，懷疑遭遇詐騙，經銀行啟動警銀聯防機制，派專員偕同白姓女子女至大甲派出所，警方檢視白女手機通訊紀錄後，確認為常見的「假檢警」詐騙伎倆。銀行協助白女凍結帳戶，成功保住帳戶內剩餘866萬元老本。

白姓女子已退休，她向大甲所員警表示，日前接獲自稱金融監督管理委員會及檢警單位人員的電話，聲稱她涉入一起重大刑事案件，必須將銀行提款卡與密碼交出「監管」以證明清白，對方有出示證件資料等，讓她信以為真，嚇得六神無主，隨即將自己申辦的6張各家銀行提款卡及密碼提供給對方，致落入詐騙集團設下的陷阱，所幸在銀行欲處理帳務時，被機警的行員發現異常，立即報警處理。

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大甲警分局長謝建國表示，檢警及金管會不會以電話要求民眾交付金融卡或提供帳戶密碼，更不會親自到府要求民眾交出帳戶。將持續加強銀行與警方之間的合作聯繫，提醒民眾遇疑似詐騙來電時應保持冷靜、主動求證，或撥打165反詐專線查證，以防受害，民眾若接獲相關電話，務必提高警覺，共同守護自身財產安全。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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