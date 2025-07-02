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    撞死烘焙師的金錢豹酒女假釋 死者胞姊：扛住磨難、勿再為惡

    死者陳育邦的姊姊祝福顏子娠，「望妳能扛得住人生重啟的磨難，好好做個人」，盼望她勿再為惡。（記者張瑞楨翻攝自臉書Yuffie Patisserie - 雅妃烘焙坊）

    死者陳育邦的姊姊祝福顏子娠，「望妳能扛得住人生重啟的磨難，好好做個人」，盼望她勿再為惡。（記者張瑞楨翻攝自臉書Yuffie Patisserie - 雅妃烘焙坊）

    2025/07/02 07:47

    〔記者張瑞楨／台中報導〕2017年間轟動社會的台中市金錢豹酒女顏子娠，吸毒喝酒後駕駛賓士車狂飆闖紅燈，撞死前途似錦、即將結婚的年輕烘焙師陳育邦，刑事判刑9年6月，民事判賠1068萬元，服刑逾7年後，前天（6月30日）假釋出獄，死者家屬願意放棄債權，「給她一條生路」，得知她假釋後，陳育邦的姊姊祝福她，「望妳能扛得住人生重啟的磨難，好好做個人」，盼望她勿再為惡。

    死者的胞姊陳昱芳昨天深夜11時於臉書，對於顏子娠交保，寫下三段話勉勵顏女，「久違了的自由，請好好珍惜。望妳能扛得住人生重啟的磨難，好好做個人。這世間永遠有提取不完的惡，願妳，勿成為那個供應者」。

    顏子娠於坐牢期間，與陳昱芳書信往來頻繁，但陳昱芳不知道顏子娠確切的假釋時間，她也是昨天（7月1日）才得知顏子娠剛假釋（6月30日），她於昨天深夜11時許，透過臉書表達對顏女假釋出獄的祝福，最重要的一句話，是「這世間永遠有提取不完的惡，願妳，勿成為那個供應者」，亦即盼望顏女不要再為惡。

    類似的觀點與期盼，陳昱芳於1個月前，得知顏女已經聲請假釋，可望獲釋之際，寫信告訴顏女，死者的爸爸願意放棄對顏女的1068萬元債權時，也有相同的勉勵與期待。

    陳昱芳勉勵顏女，「更生團契的說，一旦出監後，大部分的女性更生人，有很大的機率會尋找過往的人際圈去尋找機會，或者依附之後遇到的另一半而活」，如果遇到差勁的人，「那人生跟入監以前並沒有差別，要想完全重新開始，就必須斬斷過去那些或令妳沈淪的環境和人」，「顏小姐，妳已自由，卻罪無可赦，我和我爸媽這一生不會原諒妳，但是我們陳家樂意見到妳悔改。妳努力悔改，我們努力放下」。

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    死者陳育邦的姊姊勉勵顏子娠，她並於臉書貼出弟弟生前認真工作的照片。（記者張瑞楨翻攝自臉書Yuffie Patisserie - 雅妃烘焙坊）

    死者陳育邦的姊姊勉勵顏子娠，她並於臉書貼出弟弟生前認真工作的照片。（記者張瑞楨翻攝自臉書Yuffie Patisserie - 雅妃烘焙坊）

    顏子娠被判刑9年6月，服刑逾7年，已於前天假釋出獄。（翻攝自臉書）

    顏子娠被判刑9年6月，服刑逾7年，已於前天假釋出獄。（翻攝自臉書）

    顏子娠被判刑9年6月，服刑逾7年，已於前天假釋出獄。（翻攝自臉書）

    顏子娠被判刑9年6月，服刑逾7年，已於前天假釋出獄。（翻攝自臉書）

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