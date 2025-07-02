國1南下凌晨4車連環撞！酒駕男肇事又被擦撞 2人送醫

車禍現場一片狼藉。（警方提供）

2025/07/02 07:19

〔記者張聰秋／彰化報導〕國道一號南下198公里處靠近埔鹽系統交流道，今天（2日）凌晨2點10分發生連環車禍，41歲施姓男子酒後駕車，不明原因撞上內側護欄後失控連撞3車，自己更因下車走在車道時遭車輛擦撞，與另一名潘姓駕駛雙雙送醫。

國道三隊表示，施男駕駛自小客車行經該路段內側車道時，先撞上護欄後波及輔助車道的半聯結車及中線車道的另一輛自小客車。事後施男下車行走於車道邊緣，遭後方一輛自小貨車右側後照鏡擦撞；另有一輛自小客車煞車不及，追撞施男停放於路中的車輛。

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事故造成潘男四肢擦挫傷、胸口不適，施男則頸部受傷，兩人皆意識清醒，送往彰化秀傳醫院救治。警方表示，現場至凌晨3點9分排除、恢復通車。

警方指出，施男經酒測有酒飲，已依法舉發並依公共危險罪送辦，詳細肇事原因仍持續調查釐清中。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

國道1號南下198公里處今天凌晨驚傳酒駕車禍，波及3車造成2人受傷送醫。（警方提供）

國道一號今天日凌晨發生一起酒駕連環車禍，地點位於南向198公里處。（警方提供）

國道一號今天凌晨2點10分發生一起酒駕連環車禍。（警方提供）

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