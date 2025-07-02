獨家》小三錯拿隨身碟驚爆偷拍狼 台南17名國中少女疑受害 律師團籲報案

陳姓郵差疑似偷拍岳母、小姨子、補習班學生性影像長達20年。示意圖。（資料照）

2025/07/02 00:26

〔記者王捷／台南報導〕擔任郵差陳姓男子與小三交往，小三因錯拿了隨身碟，疑似曝光2TB的偷拍檔案，這些檔案時間橫跨20多年，其中有17名是少女，當時都是國一到國三的學生，是陳在補習班任職時，涉嫌利用權勢性交拍下，律師團呼籲被害者出面報案。

今年41歲的陳男，老家在台南，家中從事40多年的外燴宴席，在永康當地小有名氣，他大學畢業後，在2012年時他在補習班任職，疑似以補習班老師的權勢，對國中一年級至三年級的女學生多次猥褻、性侵。

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其中一名被害女學生提出告訴，台南地方法院一審以4次性侵，判處5年多徒刑，陳男最後拿出150萬和解，二審換緩刑5年，被害家屬委託律師對補習班提告民事求償，但一、二審都敗訴，如今補習班原址已經改名。

陳男轉職當郵差後，被控在高雄仍繼續找陌生女子性交，並趁機偷拍，這些檔案會曝光，是因為陳男交往的小三，某次拿錯硬碟，發現硬碟內有2TB的影像，內容不只標註偷拍時間、被害人姓名、年齡，偷拍時間甚至有2010年以前的檔案。

據了解，光是在台南的部分，共有17位未成年的女學生疑似遭其權勢性交，影像中不僅特寫被害女學生的臉部、性器官，有些被害人甚至不曉得自己被偷拍。

其他偷拍的內容包括陳男的丈母娘、小姨子，甚至有70歲的婦人，陳男得知偷拍案曝光後，對小三提告竊盜，他的妻子也對小三提出侵害配偶權。

案情曝光後，由於被害人四散多個地檢署管轄權，且部分被害人不僅不曉得被偷拍，有些還是弱勢、不敢出面報案，律師團考慮管轄權、犯案時間，希望最高檢察署能統籌，不應視為單一個案偵查、審理。

南檢指出，去年有接到陳男的案件，但因為證據不足做了不起訴處分，多年前陳也涉性犯罪案判緩刑，如果有證據，會調查陳在緩刑期間是否有涉案，另外針對台南部分的被害人也會積極調查。

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