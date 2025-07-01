情敵見面眼紅飛車追逐 八里鬧區連撞11車4人傷

新北市八里區今晚發生因感情因素衍生的行車糾紛，釀成13車受損、4人受傷，現場一片混亂。（記者吳仁捷翻攝）

2025/07/01 23:43

上稿時間：22:37

更新時間：23:43

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市八里區今晚傳出陳姓、方姓駕駛情敵相見、分外眼紅的行車糾紛案，因方嫌與同夥飛車追逐陳男，釀成嚴重連環車禍、4人輕傷意外；警方另查出方姓男子與3名同夥，在撞車後還想要毆打陳男，被趕抵警力發現，及時壓制帶回偵辦。

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蘆洲警分局今晚7時許獲報，八里區中山路二段發生飛車追逐交通事故，員警到場發現為2台汽車追逐之後撞擊路邊多部車輛，造成11輛機車毀損及3名路人受傷，另2輛肇事轎車中的陳姓駕駛也受傷，共4人受傷送醫。

警方調查，32歲陳男今晚駕駛轎車外出，途中碰上開車外出的情敵32歲方男及17歲全姓少年所駕駛2台轎車，因陳男及全男曾有感情糾紛，在道路上發生行車糾紛，雙方駕車沿路追逐。

期間陳男為閃避追逐駕車衝入中山路二段對向路肩，連撞路邊11輛機車，發生連環車禍，但全男座車緊追高速衝撞陳男車尾，撞傷34歲黃男、28歲張女及44歲黃女等3名路人，連同遭撞的陳男都受傷送醫，到院幸無大礙。

警方到場時，發現車禍發生後，方男、27歲張男、全姓少年、彭姓少年竟分持球棒、高爾夫球桿下車揮舞向陳男理論，員警隨後到場控制當事人控制，並將相關涉案人都帶回所偵訊；全案依公共危險、妨害秩序、恐嚇、毀損移送士林地檢署偵辦。

警方清查，現場2輛肇事車撞毀路邊11台機車，造成3名路人及駕駛陳男，共13車受損、4人受傷送醫治療。

新北市八里區今晚發生因感情因素衍生的行車糾紛，釀成13車受損、4人受傷，現場一片混亂。（記者吳仁捷翻攝）

新北市八里區今晚發生因感情因素衍生的行車糾紛，釀成13車受損、4人受傷，現場一片混亂。（記者吳仁捷翻攝）

新北市八里區今晚發生因感情因素衍生的行車糾紛，釀成13車受損、4人受傷，現場一片混亂。（記者吳仁捷翻攝）

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