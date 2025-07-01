沈慶京律師團：朱亞虎被誘導咬柯文哲收賄 檢方反擊：譁眾取寵很簡單

台北地院1日開庭審理京華城案，勘驗偵訊錄音，提訊在押的前台北市長柯文哲。（記者廖振輝攝）

2025/07/01 22:55

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理京華城弊案，1日勘驗鼎越開發前董事長朱亞虎在北檢的偵訊光碟，威京集團主席沈慶京的律師團勘驗後認為，朱亞虎至少否認13次，捐給民眾黨的210萬元政治獻金不是行賄，檢方卻一再重複訊問誘導朱亞虎去咬前台北市長柯文哲收賄，並批評朱的陪偵律師未替當事人利益著想。

檢察官反擊指出，辯方只因別人的供述內容不合己意，就無差別攻擊檢察官、證人、甚至律師，「真正批評證人、影響審判的是誰，請參考柯文哲經營的臉書帳號」。

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今日勘驗的聲請人沈慶京，由於正在接受為期2週的治療療程，律師告訴法官沈慶京7月10前無法到庭，法官允准，法官並表示也收到台北看守所函文指，沈的復原狀況欠佳，可能會長期不到庭。

沈的律師徐履冰於勘驗完畢後表示，朱亞虎至少13次否認210萬元是行賄，至少11次否認是前金，檢察官仍一再重複提問，混淆朱的記憶，筆錄內文大多是檢察官說的，甚至是自問自答，朱亞虎反倒像檢察官的助手。

徐履冰說，檢察官偵訊時一直企圖讓朱亞虎、沈慶京牽扯上柯文哲，在提問時一再誘導朱咬柯，要讓朱將210萬政治獻金轉化有行賄目的，後來檢方發現210萬與京華城上百億元利益不成比例，又要朱將210萬轉化為行賄的前金，認為朱亞虎的自白筆錄不可採信。

徐又說，朱的蔡姓陪偵律師彷彿是檢方的打手，完全未為朱的訴訟利益著想，還替朱回答檢方提問，往認罪方向走、接受檢方的不當提問，認為檢察官、朱的律師都嚴重失職，他也為自己有這種律師同道感到非常慚愧。

蒞庭檢察官反駁，朱的供述都是依據自己經驗與自由意志，偵查檢察官並未說不認罪或咬柯就聲押，而是發現朱於前兩次偵訊可能還有所隱瞞，偵查是浮動狀態，自應一再向朱確認其供述。

柯文哲稍後也發言說，檢方是先押人再找證據，甚至威脅證人。檢察官回應稱，法庭上不應只因對事實的認知不同，就開始口出惡言，「譁眾取寵很簡單，只要敢罵出口就可以，但檢察官不會這麼做」，檢方尊重柯文哲的說詞，畢竟是被告的訴訟防禦權，但柯文哲說到檢方威脅證人，檢方有必要鄭重澄清。

檢察官說，除了法庭活動，檢察官沒有任意接觸證人，連在網路上批評證人都沒有，但每次開庭結束後，「真正批評證人、試圖影響審判的是誰，請參考柯文哲所經營的臉書帳號」。

柯文哲聞言也回應，在這裡（法庭）的人10年後應該都還活著，應該10年後再回來看這個案子，到時候看是什麼評價。

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