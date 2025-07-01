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    趁病領走母親鉅款1454萬 三姊妹提告要他吐出

    趁病領走母親鉅款1454萬，三姊妹提告要他吐出。（情境照）

    趁病領走母親鉅款1454萬，三姊妹提告要他吐出。（情境照）

    2025/07/01 23:04

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕錢姓男子在母親陳婦重病時，領走母親存款1454萬元，事後3名女兒聯手提告，認為母親並未授權錢男領走鉅款，新竹地院調查後認為錢男並無權領走母親存款，扣除相關費用後，判他需吐出1376萬元。

    3名女兒提告指控，109年母親因呼吸衰竭、出血性腦中風送往醫院急診，出院後兒子錢男向新竹地院聲請裁定母親為受監護宣告之人，並選定自己為母親監護人獲准。

    然而事後錢男自母親帳戶領走合計1454萬元，錢男雖辯稱提領款項係用於母親醫療、看護及日常生活費用，但母親於鑑定前即已無為意思表示或受意思表示之能力，豈有可能指示兒子提領鉅款？因此提告要求錢男將母親的錢全部吐還。

    法官調查，由於陳婦已無能力處理自己財產，遑論授權他人提領自己存款？法官指出，監護人對於受監護人之財產，非為受監護人之利益，不得使用、代為或同意處分；監護人不得受讓受監護人之財產，民法第1101條第1項、第1102條分別定有明文。

    法官認為，錢男自母親帳戶提領1454萬元，扣除母親生活費用53萬餘元、喪葬費用23萬餘元後，為1376萬餘元，應給付母親全體繼承人。

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