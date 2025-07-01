7/1 今彩539頭獎開出1注！800萬獎落台中 端午加碼開3組

7月1日開獎的大樂透頭獎摃龜，今彩539頭獎開出1注。（本報合成）

2025/07/01 22:25

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕7月1日開獎的第114000159期今彩539頭獎開出1注，由台中市東區自由路三段312號1樓「金大獎彩券行」開出，第114000066期大樂透頭獎摃龜；大樂透端午加碼100萬元獎項開出3組。

第114000066期大樂透中獎號碼「08、09、21、25、33、34，特別號：02」，頭獎摃龜；貳獎1注中獎，可得245萬3903元；參獎共68注中獎，每注可得3萬8862元；肆獎共144注中獎，每注可得1萬1797元；伍獎共2764注中獎，每注可得2000元；陸獎共4025注中獎，每注可得1000元；柒獎共3萬9032注中獎，每注可得400元；普獎共4萬9426注中獎，每注可得400元。

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第114000066期49樂合彩中獎號碼為「08、09、21、25、33、34」。四合2注中獎，每注可得20萬元；三合共85注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2244注中獎，每注可得1250元。

第114000159期今彩539中獎號碼為「06、08、11、19、38」。頭獎開出1注，可得800萬元；貳獎共216注中獎，每注可得2萬元；參獎共6965注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬418注中獎，每注可得50元。

第114000159期39樂合彩中獎號碼為「06、08、11、19、38」。四合開出2注，可得21萬2500元；三合共242注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬4799注中獎，每注可得1500元。

第114000159期3星彩中獎號碼為「784」。壹獎共28注中獎，每注可得5000元。

第114000159期4星彩中獎號碼為「7622」。壹獎共8注中獎，每注可得5萬元。

大樂透端午加碼100萬獎項開出3組，共3注中獎，每注可得100萬元，尚有3組未開出，將於下期（7月4日）繼續加開。

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大樂透端午加碼「100組100萬」號碼組合對中情形

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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