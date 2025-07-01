犬舍日夜狂吠擾人清夢 崩潰鄰居提告求償獲勝

犬舍日夜狂吠擾人清夢，崩潰鄰居提告求償，新竹地院判賠。（記者蔡彰盛攝）

2025/07/01 21:56

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市一家犬舍日夜不斷傳出狗叫聲，讓鄰居失眠崩潰，憤而提告要求賠償，新竹地院調查發現，當地日間不得超過65分貝，但實測均超過70分貝，判犬舍需賠償10萬元並需加強隔音設施。

吳男說，黃女在竹市經營犬舍、販售寵物犬業務，緊鄰他房屋隔壁，109年黃女設立犬舍後，長期收容數十隻以上各種犬隻，因未建立完善隔音設施，眾多犬隻不定時吠叫，不論半夜或凌晨鄰里均會聽聞犬隻狂吠，其音量已達一般人難以容忍程度。

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吳男說曾多次向新竹市政府環保局陳情，經環保人員勸導後，黃女亦同意改善夜間群犬叫聲問題，然自去年3月至12月期間，屋內之犬隻仍不定時吠叫，已長期影響他居住安寧，他因而求診身心科，經醫師診斷有焦慮適應障礙症、適應性失眠症等病症。

吳男說，該犬舍坐落屬於建築用地，依新竹市政府都市計畫為第三類噪音管制區，夜間最高僅能55分貝，然被告所飼養之犬隻不分日夜連續吠叫，每次量測分貝均至少達70分貝以上，顯已超越一般人社會生活所能忍受之範圍。為此他向黃女求償30萬元，及要求應做噪音管制措施。

法官調查，原告今年2月使用自備分貝器，分別於房屋前、後錄製犬隻吠叫影片，並將測量結果分別截圖，經民間公證人做成公證書，日間時段錄得犬隻吠叫聲依規定不得超過65分貝，然依測量結果均超出70分貝，已超過第三類管制區日間噪音標準，更遑論夜間及凌晨，屬需安靜休息不受驚擾之時間。堪認該吠叫聲響對於安靜休息之狀態顯構成侵擾，已超越一般社會生活所能容忍之噪音而侵害住居安寧，而情節重大。

最後法官判黃女應賠償吳男10萬元，且應對產生之犬隻吠叫聲響加強隔音措施，其音量於每日上午7時至晚上8時之日間不得超過65分貝、晚上8時至晚上11時之晚間不得超過60分貝、晚上11時至翌日早上7時之夜間不得超過55分貝。

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