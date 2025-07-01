為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    犬舍日夜狂吠擾人清夢 崩潰鄰居提告求償獲勝

    犬舍日夜狂吠擾人清夢，崩潰鄰居提告求償，新竹地院判賠。（記者蔡彰盛攝）

    犬舍日夜狂吠擾人清夢，崩潰鄰居提告求償，新竹地院判賠。（記者蔡彰盛攝）

    2025/07/01 21:56

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市一家犬舍日夜不斷傳出狗叫聲，讓鄰居失眠崩潰，憤而提告要求賠償，新竹地院調查發現，當地日間不得超過65分貝，但實測均超過70分貝，判犬舍需賠償10萬元並需加強隔音設施。

    吳男說，黃女在竹市經營犬舍、販售寵物犬業務，緊鄰他房屋隔壁，109年黃女設立犬舍後，長期收容數十隻以上各種犬隻，因未建立完善隔音設施，眾多犬隻不定時吠叫，不論半夜或凌晨鄰里均會聽聞犬隻狂吠，其音量已達一般人難以容忍程度。

    吳男說曾多次向新竹市政府環保局陳情，經環保人員勸導後，黃女亦同意改善夜間群犬叫聲問題，然自去年3月至12月期間，屋內之犬隻仍不定時吠叫，已長期影響他居住安寧，他因而求診身心科，經醫師診斷有焦慮適應障礙症、適應性失眠症等病症。

    吳男說，該犬舍坐落屬於建築用地，依新竹市政府都市計畫為第三類噪音管制區，夜間最高僅能55分貝，然被告所飼養之犬隻不分日夜連續吠叫，每次量測分貝均至少達70分貝以上，顯已超越一般人社會生活所能忍受之範圍。為此他向黃女求償30萬元，及要求應做噪音管制措施。

    法官調查，原告今年2月使用自備分貝器，分別於房屋前、後錄製犬隻吠叫影片，並將測量結果分別截圖，經民間公證人做成公證書，日間時段錄得犬隻吠叫聲依規定不得超過65分貝，然依測量結果均超出70分貝，已超過第三類管制區日間噪音標準，更遑論夜間及凌晨，屬需安靜休息不受驚擾之時間。堪認該吠叫聲響對於安靜休息之狀態顯構成侵擾，已超越一般社會生活所能容忍之噪音而侵害住居安寧，而情節重大。

    最後法官判黃女應賠償吳男10萬元，且應對產生之犬隻吠叫聲響加強隔音措施，其音量於每日上午7時至晚上8時之日間不得超過65分貝、晚上8時至晚上11時之晚間不得超過60分貝、晚上11時至翌日早上7時之夜間不得超過55分貝。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播