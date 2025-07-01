為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    高市刑大推自製公仔 「刑事貓咪小隊」賣萌反詐

    高市刑事警察大隊推出角色IP「刑事貓咪小隊（Cat Cop Squad）」，以4隻擬人化貓咪刑警為核心，結合反詐教育、辦案推理與童趣視覺，將搭配反詐宣導活動送出盲盒公仔。圖為首批亮相黑豹隊長與大斑刑警。（高市刑大提供）

    高市刑事警察大隊推出角色IP「刑事貓咪小隊（Cat Cop Squad）」，以4隻擬人化貓咪刑警為核心，結合反詐教育、辦案推理與童趣視覺，將搭配反詐宣導活動送出盲盒公仔。圖為首批亮相黑豹隊長與大斑刑警。（高市刑大提供）

    2025/07/01 21:07

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市警察局今（1）日啟動為期2個月的暑期青春專案，高市刑事警察大隊同步推出角色IP「刑事貓咪小隊（Cat Cop Squad）」，以4隻擬人化貓咪刑警為核心，結合反詐教育、辦案推理與童趣視覺，首批推出2款共250個盲盒，將搭配反詐宣導活動送出。

    高市刑大預防組指出，「刑事貓咪小隊」是由刑事警察大隊同仁創意集結，以高市刑大裡的黑貓為構想，先透過AI初繪後，再由同仁細部繪製，並製作成盲盒，主要角色有黑豹隊長、大斑刑警、貓克科技專家與路卡鑑識官，個個身懷絕技，不但造型吸睛、風格獨特，更以「反詐騙、守護正義」為使命，在城市角落穿梭查案，將犯罪一一瓦解。

    此系列作品中還將有神秘角色「闇影」黑色貓咪小隊長，是1名潛伏調查專家，也是刑事貓咪小隊的一員。闇影擁有金色機械義爪與異色雙瞳，長期潛伏在詐騙集團邊緣，負責秘密蒐證與情報滲透。

    高市刑大表示，「刑事貓咪小隊」系列除推出立體角色公仔外，將持續相關IP創作，如布偶裝及繪本故事等設計，結合兒童反詐騙教育、主題展覽與互動活動，目標是讓更多孩子從趣味中建立法律與安全意識，家長也能從中找到共鳴與話題。

    率先推出的黑豹隊長與大斑刑警2隻公仔，將在高市刑大臉書粉絲專頁、Instagram及Threads防詐宣導，以有獎徵答抽獎或宣導活動等方式送給民眾。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播