高市刑大推自製公仔 「刑事貓咪小隊」賣萌反詐

高市刑事警察大隊推出角色IP「刑事貓咪小隊（Cat Cop Squad）」，以4隻擬人化貓咪刑警為核心，結合反詐教育、辦案推理與童趣視覺，將搭配反詐宣導活動送出盲盒公仔。圖為首批亮相黑豹隊長與大斑刑警。（高市刑大提供）

2025/07/01 21:07

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市警察局今（1）日啟動為期2個月的暑期青春專案，高市刑事警察大隊同步推出角色IP「刑事貓咪小隊（Cat Cop Squad）」，以4隻擬人化貓咪刑警為核心，結合反詐教育、辦案推理與童趣視覺，首批推出2款共250個盲盒，將搭配反詐宣導活動送出。

高市刑大預防組指出，「刑事貓咪小隊」是由刑事警察大隊同仁創意集結，以高市刑大裡的黑貓為構想，先透過AI初繪後，再由同仁細部繪製，並製作成盲盒，主要角色有黑豹隊長、大斑刑警、貓克科技專家與路卡鑑識官，個個身懷絕技，不但造型吸睛、風格獨特，更以「反詐騙、守護正義」為使命，在城市角落穿梭查案，將犯罪一一瓦解。

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此系列作品中還將有神秘角色「闇影」黑色貓咪小隊長，是1名潛伏調查專家，也是刑事貓咪小隊的一員。闇影擁有金色機械義爪與異色雙瞳，長期潛伏在詐騙集團邊緣，負責秘密蒐證與情報滲透。

高市刑大表示，「刑事貓咪小隊」系列除推出立體角色公仔外，將持續相關IP創作，如布偶裝及繪本故事等設計，結合兒童反詐騙教育、主題展覽與互動活動，目標是讓更多孩子從趣味中建立法律與安全意識，家長也能從中找到共鳴與話題。

率先推出的黑豹隊長與大斑刑警2隻公仔，將在高市刑大臉書粉絲專頁、Instagram及Threads防詐宣導，以有獎徵答抽獎或宣導活動等方式送給民眾。

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