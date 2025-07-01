離職員工屢向老東家借錢 員工看不下去聯手打死

離職員工屢向老東家借錢，員工看不下去竟聯手打死，遭新竹地院判刑。（記者蔡彰盛攝）

2025/07/01 21:09

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕已離職的宋男時常回到工程行向負責人借錢借工具，引發員工不滿，竟將宋男打死，事後還謊稱是宋男持刀搶劫遭制伏暈倒暴斃，然警方明察秋毫，調出監視錄影還原真相，新竹地院將4名兇手依傷害致死罪判刑。

法官調查，離職數年的前員工宋男接連於去年8月起到工程行向老闆借款，借用工具時和工程行老闆娘因故發生口角，吳姓員工聯繫馮男到場，馮男自車上取出道具槍（模型槍）、鎮暴槍（空氣手槍）各1把，經吳男協助於該等槍枝內填裝不具殺傷力子彈（含辣椒彈），兩人即攜帶2把槍枝進入工程行。

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馮男詢問宋來工程行目的，宋稱「來借傢伙」，馮男說「要借傢伙，你要看傢伙嗎？」遂亮出腰部道具槍槍托，宋回稱「你有槍我也有槍」，馮男隨即取出道具槍抵住宋胸口，使宋心生畏懼而將雙手舉起5秒後始放下，宋旋將手探入隨身包內，馮男見狀即持道具槍對空鳴槍，此時聽聞槍聲的劉姓、李姓員工前來，馮男再起身往前將槍枝抵在宋脖子及胸口處。

馮男出手壓制宋，並自宋所攜帶之隨身包內搜出刀子1把後丟至一旁；4人退離宋一段距離後，由劉男向前持鋁棒朝宋左側頭頸連接部揮擊，馮男在旁持道具槍指著宋，吳、李則在旁助勢，劉男12秒接續毆打宋，致宋正面朝下倒地，並受有頭頸部外傷併顱內出血、腦脊髓挫傷出血、腦幹血腫壓迫傷害。

馮男認為倒地的宋裝暈，上前將宋翻至正面，並持裝有辣椒彈鎮暴槍朝宋胸腹部射擊1槍。因宋遲未有反應，馮男心知出事，遂將宋身軀擺正、刀子放入宋左手，同時清理現場，並教導在場3人向警方謊稱係宋持刀到場搶劫、遭劉男制伏暈倒。

經店家報警、於警方到場時向警方謊稱上開情節，惟警方察覺宋躺地姿勢怪異，不符常理倒地後之放鬆狀態，且業已停止呼吸心跳，遂緊急送醫急救，雖恢復呼吸、心跳，仍於隔天宣告死亡，經警方調閱現場監視器，始查悉上情。

新竹地院將4人依共同犯傷害致人於死罪，判處4年10月到3年6月不等刑期。

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