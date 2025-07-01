駭客入侵119報案系統賺「死人財」 高市府強化資安

潘姓駭客侵入119報案系統，再把救護案件通報合作殯葬業者助他們賺「死人財」。（資料照）

2025/07/01 20:13

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市119報案系統由中央建置而成，卻發生駭客入侵119報案系統，通報殯葬業者搶生意賺「死人財」，消防局建議中央加強資訊安全，以防範駭客攻擊；市府已採取資安強化作為，確保系統使用安全，並定期辦理資安檢測，提升安全防護能力。

一名潘姓男子從網路自學駭客技巧，侵入119報案系統，竊取民眾報案資料，得知哪裡發生死亡案件後，通報4家合作殯葬業者搶生意，再從喪家給付殯葬費抽取佣金，高雄市調處獲報後報請雄檢指揮，上月發動兩波搜索行動，帶回潘男與4家殯葬業者調查，檢方將潘男依妨害電腦使用罪向法院聲押獲准。

請繼續往下閱讀...

消防局建議中央針對系統問題持續加強資訊安全，以防範駭客攻擊；市府已採取相關資安強化作為，包括建置多層防護架構，採用防火牆、入侵偵測與防禦系統等設備，以確保內外網隔離與敏感資訊安全。

消防局也透過使用者身分驗證與權限控管，依職責分層設置存取權限，確保系統使用安全，並定期辦理資安檢測，委託第三方資安廠商執行滲透測試與漏洞掃描，持續改善系統安全防護能力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法