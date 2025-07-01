二度恐嚇「拔羅波」領銜人 疑有天道盟背景主嫌6萬、母3萬交保

台北地檢署晚間複訊後，諭令周男6萬元交保、周母3萬元交保，全案仍持續釐清中。（資料照）

2025/07/01 19:37

〔記者劉詠韻／台北報導〕家族疑有天道盟背景的38歲周姓男子，上月兩度請罷團「拔羅波」領銜人吳柏瑋吃飯、喝茶，席間委婉被暗示要他不再推動罷免，還提出未來參選可提供資源。檢警介入調查，今拘提周男及其母到案，並傳喚另2名關係人到案說明；台北地檢署晚間複訊後，諭令周男6萬元交保、周母吳女3萬元交保，全案仍持續釐清中。

據指出，周嫌6月9日透過張姓友人邀約吳柏瑋至新北烏來山區餐廳吃飯，並帶著母親吳女前往。席間，周暗示吳柏瑋盼他「不要再進行罷免案」，吳並未允諾；同月14日，周再透過林姓友人，將吳約至新店公司，並提及勿再參與罷免行動，並承諾若吳未來參選，將送上豐厚資源。

請繼續往下閱讀...

吳柏瑋知悉周嫌父親具有天道盟背景，隨後在臉書上發布不自殺聲明。新北市刑警大隊、新店分局組成專案小組，今上午前往北市文山區將周嫌及母親吳女拘提到案，並傳喚張、林二人到案說明。

台北地檢署晚間複訊後，檢方分別依違反《刑法》恐嚇罪、《公職人員選舉罷免法》第98條第2款「以非法方法妨害罷免提案或連署」未遂罪嫌，諭令周嫌6萬元交保，周母吳女則3萬元交保，全案待進一步釐清。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法