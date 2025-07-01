郵差變偷拍狼 鄭孟洳接獲被害者陳情：高雄恐是犯罪熱區

淫魔郵差偷拍性影像長達20年。示意圖。（資料照）

2025/07/01 19:29

〔記者葛祐豪／高雄報導〕南部出現淫魔郵差！在中華郵政擔任郵務員的42歲陳姓男子，偷拍時間長達20年，雄檢偵結後，先將陳男偷拍的部分依妨害秘密罪起訴；高雄市議員鄭孟洳今天（1日）也接獲受害者陳情，指該郵差雖然是台南人，但曾長期住在高雄，高雄極可能是犯罪熱區之一！鄭孟洳要求市府相關局處啟動調查與受害者支持系統。

這名已婚的陳姓郵差透過交友軟體等管道，與女子搭訕交往後，帶到住處或旅館發生性行為，並架設針孔偷拍，期間長達20年，連未成年少女也不放過，被害者超過70人，從15歲到6、70歲都有，直到一名女子與他交往後，意外發現證據報警，才東窗事發。

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對此，高雄市議員鄭孟洳說，媒體今天揭露「郵差偷拍案」，一名陳姓男子涉嫌長期以針孔偷拍超過70名女性，影片內容不但涉及未成年少女與癌症病患，甚至有性虐待、控制場景；她今天也正式接獲偷拍的受害者陳情，根據提供的資料，這名郵差雖然是台南人，但曾長期住在高雄，高雄極可能是犯罪熱區之一。

鄭孟洳質疑，更讓人憤怒的是，這些影片是否遭上傳至特定情色平台如「創意私房」？這不只是偷拍，有可能是性影像的散布與販賣，後果極其嚴重。「這已經不只是妨害秘密，而是性別暴力與數位性剝削的系統性犯罪!」

鄭孟洳已要求高雄市警察局，主動啟動調查機制，全面清查本案是否涉及高雄市被害人與場景，必要時擴大搜索與數位鑑識行動；社會局也應立即啟動受害者支持系統，主動聯繫報案者，提供法律、心理與生活協助，讓受害者不再孤軍奮戰。

她強調，如果發現影片曾流出或外傳，警方應比照數位性暴力案件，追查是否上傳至成人網站、色情平台，並依法究辦影像散布責任人，不容讓類似的性暴力案件在城市暗處繼續蔓延，這不是一件「私密偷拍」的小事，而是攸關數十名女性身體自主與社會安全的大事。

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