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    首頁　>　社會

    網紅「仙塔律師」涉洩密靈骨塔詐團 神隱1天後回應了！

    知名網紅律師「仙塔律師」李宜諪涉洩密給詐團。（圖取自仙塔律師IG）

    知名網紅律師「仙塔律師」李宜諪涉洩密給詐團。（圖取自仙塔律師IG）

    2025/07/01 19:36

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕在IG擁有逾22萬粉絲的網紅律師「仙塔律師」李宜諪，昨（6/30）日因涉入靈骨塔詐騙案遭台北地檢署拘提，晚間複訊後檢方依違反《刑法》洩密罪及《洗錢防制法》諭令70萬元交保，並限制出境、出海。仙塔律師今日發聲回應，說明她與詐團的關係。

    仙塔律師今晚稍早在Threads上發布聲明：「抱歉讓大家擔心了，很感謝長期觀看我短視頻的朋友們！相信昨晚的新聞都嚇到大家了，以下在不違反偵查不公開的前提下，我來做簡短的說明。本起靈骨塔詐騙案，我是在友人律師晚上臨時請託下，接受了隔天早上的陪偵委任，我僅有處理當天的委任事宜，後續我就解除委任，讓原本的友人律師繼續承辦。」

    她稱，「我與本案的詐騙集團，在事前完全不認識，也從未承辦過他們的案件，更非詐騙集團成員。但即便是臨時受委任，我在當天處理案件的過程，還是有所瑕疵，我會坦然面對。日後我還是會繼續傳達我想表達的法律知識給喜歡我的朋友，謝謝你們的支持，讓你們擔心了，抱歉。」

    仙塔表示，「有關所有的批評或是酸民回應，我也都坦然接受，也希望支持我的朋友們不用互相攻擊。未來我會在律師業務上更戰戰兢兢，也會繼續傳達對大家有用的法律知識，謝謝。處理中的案件也不受任何影響，請各位朋友不用擔心的。以上聲明皆為100%事實，真的很感謝大家的關心。」

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