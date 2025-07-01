幫非六都警爭取「勤務繁重加成」 基隆市議長童子瑋今再拜會警政署

基隆市議長童子瑋（右）為了幫非六都警察爭取「勤務繁重加成」，今日再前往警政署拜會署長張榮興（左）。（記者吳昇儒翻攝）

2025/07/01 20:11

〔記者吳昇儒／基隆報導〕全國警力吃緊，且業務量繁重，許多警界人才考量六都警察局有「勤務繁重加成」，紛紛往六都異動，導致非六都縣市警察局人力外流嚴重。基隆市緊鄰雙北，巡官流失率更居全國之冠。基隆市議長童子瑋為了幫市民留住警力，維護治安，上個月拜會完人事行政總處爭取「勤務繁重加成」後，今日又前往警政署拜會署長張榮興，關心進度。

童子瑋說，今日特別將基隆市第一線警力的實際情況提出來跟署長討論，也反映基隆目前警力困境。雖然不是六都，但勤務密度不輸都會區，可是因為現行制度設計，沒辦法享有相同待遇，造成基層壓力大、人力流動率高，制度如果沒有反映現實，警力就很難穩下來。

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童子瑋指出，此次也跟署長建議，未來制度應該更有彈性，可依照不同地區的實際勤務狀況來加給，不該用相同標準來核發。署長也回應，現在就有分級制度的做法，也鼓勵地方可以再加強，只要地方財政可以負擔，中央也會支持。

署長張榮興也稱，目前針對六都以外各縣市的勤務加給制度現況，他已經向內政部長完整報告並討論，也能了解基層同仁面對的實際壓力。

童子瑋表示，現在方向基本上已經確定，但能不能真正落實，關鍵還是在地方財政能不能負擔、議會預算能不能配合。基隆市議會的立場就是全力支持，只要對第一線真的有幫助，定在議會為大家爭取到底；也會持續關注中央的溝通進度，在議會和市府合作，爭取更貼近基隆實務的警政資源與人力配置。不管是不是六都，只要是肩負維安任務的第一線警察，都應該獲得同樣的尊重與保障。

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