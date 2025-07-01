用路人注意！彰縣上半年10大吸金科技執法出爐 冠軍月抓713件

埔心鄉員鹿路5段與羅厝路3段路口科技執法，上半年以開罰4280件奪冠。（警方提供）

2025/07/01 19:16

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣警局交通隊今天（1日）公布上半年10大科技執法路口，取締總件數達5萬3879件，若以1600元罰鍰計算，共為國庫進帳逾8千萬元，其中以超速取締2萬5909件最多，取締最多的路口，則以埔心鄉員鹿路5段與羅厝路3段路口的4280件奪冠，平均每月狂開713件罰單。縣警局交通隊呼籲用路人應遵守行車速限，避免車速過快發生危險。

彰化縣目前共有56處科技執法，其中上半年前10大科技執法路口，依序是埔心鄉員鹿路5段與羅厝路3段路口4280件、社頭鄉縣141線與崙饒路口2935件、和美鎮線東路2段485號2884件、彰化市新平路與環河街口2723件、二林鎮二城路6號前2093件、埔心鄉柳橋東路與瑤鳳路2段416巷口2047件、溪州鄉中山路1段與彰水路1段路口1826件、大村鄉山腳路與學府路口1745件、田中鎮員集路1段與大安路1段路口1729件、埔心鄉中正路1段與武聖路口1643件。

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近半年來共取締5萬3879件，違規項目主要以超速2萬5909件、闖紅燈1萬8546件高居前2名，車不讓人則有13件，明顯減少。

交通隊指出，經統計這10大科技執法路口半年來共發生30件車禍，較去年同期的52件，減少22件（-42%）。彰化縣警察局強調，使用科技執法目的是為了防制交通事故發生，讓用路人普遍養成守法習慣及提升守法意識後，可有效降低事故、保障用路人行的安全。

彰化縣目前56處科技執法系統中，有部分還兼具取締未停讓行人。（警方提供）

彰化市新平路與環河街口的科技執法。（警方提供）

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