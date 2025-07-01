詐欺案房產3拍成交！板橋雙捷運宅拍出2889萬 永和土地乏人問津

新北分署指出，成功拍出的板橋住宅，位於華江路、屋齡約5年、登記面積近50坪，鄰近捷運新埔與江子翠站，生活機能佳。（圖由新北分署提供）

2025/07/01 18:08

〔記者劉詠韻／台北報導〕法務部行政執行署新北分署今舉行「123聯合拍賣會」，除2檔實體股票順利拍定，最受關注仍為一起詐欺案犯產，該住宅物件位於板橋區，鄰近雙捷運，歷經第3次拍賣後以2889萬元脫標；另永和區2筆持分土地雖已進入第4次拍賣，但最終乏人投標，由台北國稅局當場以底價合計4242萬2850元承受。

新北分署指出，此次成功拍出的板橋住宅，位於華江路、屋齡約5年、登記面積近50坪，鄰近捷運新埔與江子翠站，生活機能佳。該房產為北檢偵辦不動產掮客蔡姓男子與共犯偽造遺囑、詐領未繼承不動產案中，王姓被告的涉案財產。

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新北分署續指，北院裁定對王男犯罪所得982萬元進行保全，此為第3度拍賣，底價2804萬元，最終以2889萬元成交，換算每坪單價約58萬元。代理投標者表示，過去曾有法拍經驗，此次代理其子投標，並協助置產。

永和區一名孫姓男子過世後留下的35筆土地，因繼承人未及時申報遺產稅，遭國稅局追課2500餘萬元並加罰0.5倍罰鍰。國稅局申請拍賣其中永福段587、685地號等2筆土地，此次為第4度拍賣，底價分別為2612萬2850元與1630萬元，每坪約47.5萬與51萬元，因無人應標，國稅局當場聲明以底價承受。

至於新北市中和區的2筆土地，則由鄰近宮廟以2.2萬元及32.3萬元拍得。

法務部行政執行署新北分署今舉行「123聯合拍賣會」。（圖由新北分署提供）

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