妳已自由卻罪無可赦!撞死烘焙師家屬放棄千萬求償 金錢豹酒女假釋出獄

金錢豹女服務生顏子娠獲准假釋6月30日已出獄。（取自臉書）

2025/07/01 17:53

〔記者陳建志／台中報導〕金錢豹女服務生顏子娠吸毒又酒駕，撞死年輕烘焙師陳育邦，被判刑9年8月確定，顏女已在今年3月聲請假釋，法務部並於上月25日核准假釋，台中高分院則裁定假釋交付保護管束，據了解，顏女已經在昨天假釋出獄，並在今天上午向台中地檢署報到。

陳男姊姊日前已透過臉書表示，願意放棄求償「給她一條生路」，對於顏女出獄，暫時沒有話對她說，但願她「經得起改過自新的磨難」。

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台中金錢豹酒店上班的女子顏子娠，2017年11月14日凌晨吸毒且酒後駕駛賓士車，於台中市西屯區撞死烘焙師陳育邦，刑事部分依酒駕致死等罪名判刑9年8月，民事部分判決應賠償1068萬餘元，顏女服刑超過8年，已達假釋門檻，今年3月她聲請假釋，不過，她至今尚未賠償死者家屬。

陳男胞姊事後與顏女通書信，也會將信件發布在弟弟烘焙坊的臉書，紀錄此事、描述被害人家屬心境，陳姊在今年6月1日凌晨貼文，願意放棄求償「給她一條生路」。並說「顏小姐，妳已自由，卻罪無可赦，我和我爸媽這一生不會原諒妳，但是我們陳家樂意見到妳悔改。妳努力悔改，我們努力放下」。

顏女的假釋聲請，法務部已經在6月25日核准，台中高分院並在上月26日裁定，認為顏女聲請正當，裁定顏女假釋交付保護管束，依相關規定，監獄在收到裁定後，24小時就需釋放。

據了解，顏女已在昨天出獄、重獲自由，並在今天上午向台中地檢署報到，未來在假釋期間，需定期向觀護人報到，遵守相關規範，不然假釋有可能遭撤銷。

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