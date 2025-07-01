張淵翔、吳國勝延押2個月 法官裁定理由出爐

基隆地院今天裁准延押基隆市政府前民政處長張淵翔、國民黨基隆市黨部前主委吳國勝。法官認為，整起罷免案涉案被告的分工細緻，有待檢方進一步釐清犯罪事實與結構，因此裁定將張、吳2人延押2個月。（記者林嘉東攝）

2025/07/01 17:38

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆地檢署偵辦國民黨罷免民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪涉造假連署案，上月底聲請延押基隆市政府前民政處長張淵翔、國民黨基隆市黨部前主委吳國勝。基隆地院今天裁准延押張、吳2人。裁定理由出爐，法官認定，整起罷免案涉案被告的分工細緻，有待檢方進一步釐清犯罪事實與結構，因此裁定將張、吳2人延押2個月。

法院裁定書指出，從檢察官截至目前蒐證的證據發現，涉入連署造假的被告分工細緻，有待檢察官進一步調查分析，釐清犯罪事實及結構；若將張、吳釋放在外，難以排除張、吳有勾串共犯或證人之虞，因此認為張、吳的羈押原因及必要性仍存在。

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法官再指，權衡國家刑事司法權之有效行使、社會秩序及公共利益、被告人身自由之私益及防禦權受限制之程度，認對張、吳維持羈押處分適當、必要，合乎比例原則，無從以具保代替羈押；此外，法官考量為避免張、吳與獲交保在外的共犯串證，因此裁定張、吳禁止接見通信、受授物件，張自7月6日起延長羈押期間2月，吳則自7月8日起延長羈押2個月。

藍營罷免基隆市議員鄭文婷、張之豪涉造假連署案中，除了張淵翔、吳國勝遭延押2個月外，在押中的還有國民黨基隆市仁愛區服務處主任張金發（上月25日被裁准延押），與罷免張之豪的領銜人游正義（5月21日被押），尚未滿2個月；至於，首波4月29日被押的紀文荃，在羈押期滿前向法院聲請交保，法官上月17日裁定紀20萬元交保；紀也成為全案5名被羈押被告中，首名獲交保的被告。

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