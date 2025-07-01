基隆信義區5個月檢舉3千件機車違停 市府擬擴大開放騎樓

基隆市信義區深澳坑路一集合式住宅騎樓，有多位住戶停放機車被檢舉違停，光是五個月內就被檢舉開罰3000張罰單，國民黨籍基市議員韓世昱辦理會勘，尋求解決辦法。（記者俞肇福攝）

2025/07/01 19:08

〔記者俞肇福／基隆報導〕國民黨籍基隆市議員韓世昱接獲信義區深澳坑路民眾頻頻陳情，5個月接獲檢舉機車違停3000件，住戶賺的錢不夠繳罰單，轄區警方開單開到手軟；韓世昱今天（1日）說，深澳坑路某集合式住宅騎樓停整排機車，都被檢舉違停，住戶不滿說，「憑甚麼市區內76處騎樓公告可停車，其他區騎樓就得收罰單。」市政府交通處長陳耀川表示，市府已組騎樓專案小組正在研議擴大開放路段，會審慎評估後再對外公告。

基市深澳坑路有一處集合式住宅，社區的住戶頻頻向韓世昱反映，下班騎機車回家停在騎樓，很快就收到違停罰單；韓世昱轉述陳情民眾的怨言說，「當初給市民公益電動機車，也是基隆市長謝國樑當初競選市長的政見，騎回家滿心歡喜以為是德政，結果罰單接不停」，韓世昱今天會同基隆市政府交通處會勘，希望找出解套辦法。

請繼續往下閱讀...

韓世昱表示，基隆市政府現行規定，只有公告76處騎樓可停機車，他認為很不合理，應該檢討全市騎樓，符合停車條件的都應開放停車，一視同仁。民進黨籍基隆市議員陳軍佐說，這個路段已經會勘多次，民眾一再反映，但都沒有結果，如果又有人檢舉是否繼續開單？

陳耀川說，市府已組騎樓專案小組研議擴大開放路段，會審慎評估、聽取民意後，確定安全無虞後決定，如果核准路段後再公告。考量重要包括通行空間、有無上下通道、所有權人意願等。

基隆市信義區深澳坑路一集合式住宅騎樓，有多位住戶停放機車被檢舉違停，光是五個月內就被檢舉開罰3000張罰單，國民黨籍基市議員韓世昱（右）辦理會勘、民進黨基市議員陳軍佐（中）也到場關心。（記者俞肇福攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法