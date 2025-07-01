剴剴案》惡保母劉彩萱主張判太重、劉若琳辯無罪 高院裁定續押

涉虐死男童「剴剴」的保母劉彩萱，不服一審判決上訴，高院今開庭，她主張未傷害「剴剴」的頭部、生殖器，一審判無期徒刑太重。（記者楊國文攝）

2025/07/01 17:08

〔記者楊國文／台北報導〕台北市保母姊妹劉彩萱、劉若琳，被控於前年底凌虐1歲10月男童「剴剴」致死，台北地院國民法庭依傷害兒童致死等罪，判劉彩萱無期徒刑，創下虐童案件史上最重刑紀錄，劉若琳因共同正犯判刑18年，2人和檢方均上訴。高等法院今日下午召開接押庭，劉彩萱否認「剴剴」的頭部、生殖器等傷勢是她造成，主張一審判刑過重，劉若琳由律師做無罪答辯，檢方認定應予羈押；法官郭惠玲認定，劉家2姊妹涉多項法定刑10年以上重罪、且一審分別判刑無期徒刑和18年，有逃亡之虞，當庭裁定應予羈押3個月。

高院今下午3時10分提訊劉彩萱、劉若琳召開接押庭，2女都交由律師代答，劉彩萱的律師說明，包括北院國民法官庭判決認定劉彩萱涉犯故意傷害兒童、凌虐兒童身心發展致死罪的部份傷勢，實際上和劉彩萱無關。

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法官訊問，有那些傷勢和劉彩萱無關？律師稱包括「剴剴」的頭部、生殖器的傷勢部份，均和劉彩萱無關，因此在行為手段、犯罪動機的認定上，均影響量刑結果，另外，關於一審是否採國民法官參與審判及證據裁定部份，程序上有重大瑕疵，也影響到量刑。

劉若琳的律師主張劉若琳應判無罪，程序方面，北院國民法官庭的訴訟程序違反國民法官法第46條規定，不當限制律師進行事實及法律方面的說明，過程中亦有打斷律師說明情形，已使律師無法進行完整的法律辯護。

高檢署檢察官鄭堤升表示，僅針對劉若琳判刑過輕的部份，提起上訴，並稱劉彩萱、劉若琳被北院重判無期徒刑、18年徒刑，涉犯多項罪名是最輕本刑10年以上重罪，有逃亡之虞，建議應予羈押。

值日法官郭惠玲訊問劉彩萱、劉若琳，對於若裁定羈押有無意見？劉彩萱表示「我願意被羈押」，劉若琳稱「我可以被羈押」。

法官郭惠玲當庭裁示，劉彩萱、劉若琳涉傷害兒童致死等多項重罪，乃最輕法定刑10年以上重罪，且一審分別判刑無期徒刑和18年，加上有國外生活能力，具逃亡之虞，有羈押必要，且符合比例原則，當庭裁定應予羈押3個月。

「剴剴」前年底遭保母姊妹劉彩萱、劉若琳凌虐致死，北院國民法庭判劉彩萱無期徒刑、褫奪公權終身，劉若琳判處18年徒刑。

判決指出，劉彩萱、劉若琳姊妹皆為專業保母，自2023年9月4日至12月23日晚間剴剴送醫為止，先由劉若琳以不明物體刮傷剴剴的頸部，再由劉彩萱以徒手或持物品毆打、捏拉耳朵、從後推倒撞地等方式傷害剴剴，並以毛巾綑綁、口罩蒙眼方式，限制剴剴的行動自由，劉彩萱還同時拍照傳送給劉若琳。

劉彩萱並命令剴剴裸體僅穿尿布罰站、洗冷水澡、在廁所內灌食不足每日營養需求的隔夜菜，姊妹並曾將剴剴綑綁後放入桶子裡，以裸體僅著尿布躺臥在地上、不得變換姿勢；見剴剴日益瘦弱且有外傷，年女均未積極帶他去就醫治療，終致剴剴營養不良、身體衰弱，全身至少42處虐待性傷勢，還得了憂鬱症，終致於同年12月24日凌晨因低血溶性休克死亡。

北院國民法庭今年4、5月間連續3週密集開庭10天，參酌解剖、兒科、精神醫學等鑑定報告，認定剴剴全身有42處傷勢、患憂鬱症等心理疾病，確實是遭劉彩萱綑綁、長時間罰站、凌虐、毆打所致，終因組織細胞血液灌流不足、血管塌陷終致死亡，痛斥劉彩萱以虐為樂，動輒對無反抗能力的剴剴施暴凌虐致重死亡，劉若琳雖非主要照顧者，但她未阻止姊姊施虐，反而附和、迎合、鼓吹姊姊施虐，視為共同正犯而重判。

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涉與胞姊虐死男童「剴剴」的劉若琳上訴高院後辯稱無罪，但還押時遮住臉部，不敢面對媒體鏡頭。（記者楊國文攝）

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