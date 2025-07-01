桃園富婆350萬現款鑽表被偷、豪宅遭縱火 竟是「自己人」搞的鬼

桃園市中壢區一處豪宅失竊縱火案，警方逮獲陳姓竊嫌，並掌握他犯案前購買汽油影像。（記者余瑞仁翻攝）

2025/07/01 17:13

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市中壢區經營清潔公司的李姓富婆，去年家中發生火災觸發警報，消防人員發現屋內衣櫃被縱火，幸好未延燒成災，李女趕回發現屋內現金與大批首飾、手表等價值350萬元財物遭竊，警方查出不明男子持鑰匙開門闖入行竊縱火，循線逮捕與屋主認識的陳男，桃園地檢署依公共危險、侵入住宅竊盜等罪嫌將陳男起訴。

檢警調查，涉案的42歲陳男有多次竊盜前科，案發前因前往岳母住家探望長輩，與住同棟豪宅年約50歲的李姓富婆偶遇，雙方相見歡並結為朋友，陳男因此取得李女家中鑰匙，於2024年1月14日傍晚涉嫌以鑰匙開門侵入李女住家，偷走臥房系統櫃內的人民幣10萬元及新台幣10萬元，以及勞力士鑽表、卡地亞名錶、金飾一批與白金鑽戒、鑽石項鍊、翡翠項鍊、手鐲及戒指等，就連其女兒的金飾也被偷，鑽表、首飾等總價值約300萬元。

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中壢警分局獲報追查，調閱監視影像，李女指認陳男涉案，李女表示雙方僅一面之緣，對於竊賊為何會取得她家鑰匙並不清楚；警方根據竊嫌影像調監視器追查，發現陳嫌犯案前曾前往一處加油站購買汽油，並以寶特瓶裝盛，隨後持鑰匙開門闖入李女住處搜刮財物，得手後朝衣櫃潑灑汽油後縱火離去，企圖湮滅證據，因大樓火災警報器響起，社區管理員當下打119報案，消防分隊抵達即時撲滅，幸僅衣櫃失火半毀，未延燒造成更大災害。

警方循線於1月5日上午前往陳男住處將他逮捕，對於富婆指稱遭竊約350萬元的現金與黃金、鑽表、首飾等，陳男否認行竊，稱說女屋主是朋友關係，鑰匙是對方交付的，當天只是「進屋看看」而已，更否認縱火，訊後移送檢方偵辦。

檢察官偵辦認為，儘管陳男否認犯案，但依其闖入被害人住宅影像及案發前購買汽油影像，涉案情節重大，偵結依竊盜及放火燒燬他人之物的公共危險罪嫌將陳男提起公訴。

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