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    不滿被指當小王 男跨年夜刺死女友判16年10月定讞

    男子劉意涵2023年12月31日跨年夜，酒後持刀殺害女友，最高法院維持二審判決，依殺人罪判處16年10月徒刑定讞。（資料照）

    男子劉意涵2023年12月31日跨年夜，酒後持刀殺害女友，最高法院維持二審判決，依殺人罪判處16年10月徒刑定讞。（資料照）

    2025/07/01 16:46

    〔記者張文川／台北報導〕台中市男子劉意涵於2023年12月31日跨年夜，酒後被李姓同居女友的朋友問到「你介入別人婚姻當小王有理囉？」聞言竟惱羞成怒，憤而持刀殺害女友；最高法院維持二審判決，依殺人罪判處16年10月徒刑定讞。

    一審台中地院國民法官審理時，劉男落淚聲稱很後悔，法院依殺人罪判刑16年10月；他上訴二審，指自己「有寫佛經迴向被害人，希望從輕量刑」，高等法院台中分院認為他雖表達悔悟態度，卻無任何填補損害的積極作為，未獲被害人家屬諒解，駁回上訴。

    二審判決指出，劉男與死者李女，同居在中市后里區租屋處，劉男飲酒後，於案發當晚在其租屋處內，想到李女的友人問他「你介入別人婚姻當小王有理囉？」劉男惱羞成怒，進而持刀恫嚇李女友人，李女攔阻時，劉男轉而朝李女前胸及左側胸壁刺入，李女失血並坐於床邊摀住傷口，同住但不知情的友人酒醉起床如廁，發現地上留有大灘血跡，打119送醫急救，仍於元旦凌晨死亡。

    劉男雖認罪，但台中地院一審認為，劉男持水果刀直接刺殺手無寸鐵的李女，手段殘暴，惡性重大，且劉男有多次前科，素行不佳，犯後又湮滅凶刀跡證，還騎車逃匿，到案後又謊稱係因李女喝酒不聽勸，起口角爭執才不慎奪命，迄今均未賠償被害人家屬，依殺人罪判刑16年10月。

    劉男上訴二審，宣稱非常後悔，有寫佛經迴向被害人，希望從輕量刑，台中高分院認為，他雖表達悔悟態度，但沒有任何積極填補損害的作為，犯後態度未獲得家屬的諒解，駁回上訴。

    最高法院也認為劉男上訴沒有理由，二審判決無違誤，維持16年10月刑期定讞。

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