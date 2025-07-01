日本稻川會勾結竹聯幫 「魚翅粥料理包」藏2公斤安毒闖關失敗

日本黑幫「稻川會」的幹部野口晴寬。（記者鄭景議翻攝）

2025/07/01 16:22

〔記者鄭景議／台北報導〕日本黑幫「稻川會」的幹部野口晴寬與深町道寬，勾結台灣竹聯幫仁堂，密謀將毒品偽裝成高級魚翅粥料理包運回日本。台日警方啟動聯合查緝，在機場查扣2公斤黑市價約4千萬的甲基安非他命，並且逮捕野口、深町、仁堂夏承哲等台日犯嫌七人，台北地檢署今依違反「毒品危害防制條例」及「懲治走私條例」起訴野口等7人。

「稻川會」為日本廣域性指定暴力團，其中49歲野口與63歲深町，兩人多次來台策劃運毒行動。台灣方面，則由具有竹聯幫仁堂背景的27歲夏姓男子牽線，協助取得貨源與安排運送，雙方透過綿密分工，組成一條跨國販毒鏈。

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刑事局國際刑警科表示，稻川會成員短期出入境頻繁，行跡可疑，引起台日警方注意。雙方長期交換情資並跟監鎖定對象，今年3月7日先在桃園機場與北市中山區逮捕野口、深町，並於隔日在松山機場攔截兩名準備出境的日籍人頭奧姓與大島姓犯嫌，從行李中查出10盒精緻禮盒，其中夾藏16包毒品，總重約2公斤。

警方調查，野口與深町以110萬元價格向夏男購買安毒，後夾藏在魚翅粥、佛跳牆等食品中密封，再轉交給奧氏與大島氏意圖闖關出境。

3名台籍犯嫌夏男、施男與秦男負責貨源、運送與金流轉移。警方於5月28日在台東與台中將3人拘提，查扣多支手機與證物。

據悉，日本黑市毒品末端價格相當高昂，一克安非他命行情高達新台幣1萬至2萬元，此次查獲毒品總量約兩公斤，黑市價估計高達4千萬元，稻川會試圖透過台日價差謀取暴利。

檢方依毒品危害防制條例與懲治走私條例，起訴7名嫌犯，除秦嫌交保，其餘6人全被法院羈押禁見。

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竹聯幫仁堂夏承哲。（記者鄭景議翻攝）

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