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    首頁　>　社會

    台中摩鐵暴力討債猛踹頭害昏迷 莽男殺人未遂起訴

    台中楊姓男子幫友人討債，不爽欠債的余姓男子落跑，朝他頭部猛踹至重度昏迷，台中地檢署近日依殺人未遂將他起訴。（記者陳建志攝）

    台中楊姓男子幫友人討債，不爽欠債的余姓男子落跑，朝他頭部猛踹至重度昏迷，台中地檢署近日依殺人未遂將他起訴。（記者陳建志攝）

    2025/07/01 17:28

    〔記者陳建志／台中報導〕台中一名余姓男子（32歲）和洪姓男子疑有債務糾紛，今年5月洪男邀約楊姓友人（22歲）和藍姓少年（17歲），約余男前往太平一家摩鐵喬債，楊男因覺得裡面味道不好想轉移陣地，余男假意配合，卻趁隙落跑，被楊男追回後，壓制在地朝頭部猛踹，造成余男現顱內出血重度昏迷送醫，檢方近日偵結，將楊男依殺人未遂起訴。

    據了解，今年5月10日凌晨6點多，綽號「判官」的洪男跟余男（32歲）有債務糾紛，相約在太平一家汽車旅館喬債，洪男先走進余男的房間，楊男和藍姓少年隨後持2把西瓜刀也進入，沒多久洪男先離開，留下3人在汽車旅館裡面。

    楊男和余男隨後在協商債務過程中發生口角，楊男不爽徒手毆打余男頭部，余男答應請朋友送錢過來，不過楊男表示不喜歡房間的氣味，想要換一個地方，余男假意配合，卻在走下汽車旅館的停車地點時拔腿狂奔，楊男和藍姓少年見狀追趕，將他押回房間前壓制在地。

    楊男立刻出腳，連續猛力踹踢倒臥在地上的余男頭部，並造成他頭部大力撞擊堅硬地面，出現頭部外傷合併顱內出血，直到汽車旅館員工發現上前制止，2人才逃離現場，余男經送醫急救，發現顱內出血重度昏迷（昏迷指數3分）併呼吸衰竭等傷害，一度命危。

    警方獲報到場後，在現場查扣2把西瓜刀，後續調閱監視器追查，順利將楊男和藍姓少年逮捕送辦。

    台中地檢署檢察官近日偵結，楊男坦承犯行，檢方認為，楊男明知用腳猛力踹余男頭部，有造成他死亡的風險，已有殺人之不確定故意，衡量楊男已有前科，為累犯，應加重其刑，全案依殺人未遂罪嫌起訴，藍姓少年則移送少年法庭審理。

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