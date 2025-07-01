貪圖數百萬高報酬 台男夾藏4.3公斤海洛因闖關遭逮

60歲台籍陳姓男子在今年1月春節期間從柬埔寨入境桃園國際機場時，被航警局安檢隊員警與關務署台北關關員在其託運行李中，查獲第一級毒品海洛因4.305公斤，市值超過新臺幣4千萬元，全案訊後依毒品危害防制條例移送臺灣桃園地方檢察署偵辦。 （航警局提供）

2025/07/01 17:34

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕60歲台籍陳姓男子在今年1月春節期間從柬埔寨入境桃園國際機場時，被航警局安檢隊員警與關務署台北關關員在其託運行李中，查獲第一級毒品海洛因4.305公斤，市值超過新台幣4000萬元，全案訊後依毒品危害防制條例移送臺灣桃園地方檢察署偵辦。

航警局表示，航空警察局安全檢查大隊今年1月間會同財政部關務署台北關，在桃園國際機場第二航廈執行自柬埔寨金邊入境來台班機託運行李之X光機檢查勤務時，發現其中一件托運行李內物品有異，待本國籍陳姓男子提領行李後，遂上前將其帶回海關調查。經開箱後發現行李箱內夾藏6包可疑粉末，毛重4.305公斤，經鑑驗後確認為第一級毒品海洛因，市值超過新台幣4000萬元。

請繼續往下閱讀...

航警指出，陳嫌供稱是受販毒集團指使，前往柬埔寨取得毒品後回台找下家制定價格販售毒品，除了原有提供的酬勞，部分販毒所得也歸陳男做為報酬，獲利上看數百萬元。陳嫌為了高報酬鋌而走險，於春節期間前往柬埔寨，取得夾藏毒品行李箱後自金邊搭機入境桃園機場，企圖利用年節輸運高峰旅客眾多，將毒品矇混入境，不料仍被查獲，訊後依毒品危害防制條例移送台灣桃園地方檢察署偵辦。

航警局表示，海洛因為我國列管第一級毒品，使用後無法集中精神，會產生幻覺，並出現昏睡、呼吸抑制、低血壓、瞳孔變小等斷癮症狀，提醒民眾勿好奇而接觸。航空警察局會持續強化邊境毒品情蒐偵查量能，阻絕毒品於境外。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

60歲台籍陳姓男子在今年1月春節期間從柬埔寨入境桃園國際機場時，被航警局安檢隊員警與關務署台北關關員在其託運行李中，查獲第一級毒品海洛因4.305公斤，市值超過新臺幣4千萬元，全案訊後依毒品危害防制條例移送臺灣桃園地方檢察署偵辦。 （航警局提供）

60歲台籍陳姓男子在今年1月春節期間從柬埔寨入境桃園國際機場時，被航警局安檢隊員警與關務署台北關關員在其託運行李中，查獲第一級毒品海洛因4.305公斤，市值超過新臺幣4千萬元，全案訊後依毒品危害防制條例移送臺灣桃園地方檢察署偵辦。 （航警局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法