彭振聲妻墜樓亡 檢察官現場勘驗10分鐘離去

高雄地檢署檢察官趙期正現場勘驗。（記者許麗娟攝）

2025/07/01 16:10

〔記者許麗娟、李惠洲／高雄報導〕前台北市副彭振聲妻子今（1日）上午在高雄市黃興路大樓住處墜樓身亡，彭振聲下午1點半趕回高雄住家，2點半高雄地檢署檢察官趙期正會同法醫到現場勘驗，將進一步釐清彭妻死因。

由於彭妻是從大樓高樓墜落，先撞擊中庭一處出入口的遮雨棚後墜地，當場四肢骨折明顯死亡，檢察官到場勘驗約10分鐘離去，對於現場是否有發現什麼事證、家屬有說些什麼等，不斷回應「由襄閱檢察官主任統一對外發言，辛苦各位了」，便直接搭車前往高雄市立殯儀館相驗遺體。

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下午約3點多，彭振聲兒現身在高雄市立殯儀館，仍全程未發一語，彭振聲則是從下午1點半左右回到高雄黃興路大樓後都沒再步出，也還未前往殯儀館會同相驗認屍。

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檢察官會同法醫至大樓現場勘驗。（記者許麗娟攝）

鑑識人員帶回證物。（記者許麗娟攝）

彭振聲兒子現身高雄市立殯儀館。（記者李惠洲攝）

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