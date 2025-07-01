黃紹庭詐1455萬助理費獲輕判免關 雄檢傻眼：輕縱被告

國民黨高市議員黃紹庭詐1455萬助理費獲輕判免關，雄檢認為法院「輕縱被告」不服判決要上訴。（資料照）

2025/07/01 16:18

〔記者黃佳琳／高雄報導〕國民黨高雄市議員黃紹庭疑涉浮報助理費案，檢方偵結後將黃紹庭夫妻及12名助理起訴，高雄地方法院昨（6月30日）宣判，依貪污治罪條例利用職務詐取財物罪判徒刑2年、緩刑5年，褫奪公權3年，雄檢認為判刑太輕、輕縱被告，決定上訴。

檢方指控，黃紹庭從2014年12月當選高雄市議員，連任3屆，期間他用妻子及12名助理的名義，填載不實文件向高雄市議會辦理申報，等議會撥款後，再交代助理提領並交由黃紹庭統籌運用或存入指定帳戶，支應私人或服務處的各項費用。

請繼續往下閱讀...

檢方認為，黃紹庭連任3屆高雄市議員，竟利用議員身分，長期詐領助理補助費，犯罪所得高達1455萬餘元，惡性重大，且於查緝之初散播不實訊息混淆視聽，但考量他犯後坦承犯行，並配合指證共犯，且主動繳回犯罪所得，建請法院從輕量刑。

高雄地方法院審理後，法官認為他坦承犯行、主動繳回犯罪所得，先依法幫他減刑後，決定再給他自新機會，依公務員共同犯利用職務機會詐取財物罪判徒刑2年、褫奪公權3年，另宣告緩刑5年，須提供240小時義務勞動，並向公庫支付150萬元；另名同案葉姓人頭助理則因審理時拒不認罪，依法判刑3年，為全案量刑最重被告。

但雄檢看到判決書後認為，起訴時雖然有請求法院從輕量刑，但並非是要讓黃紹庭免去牢獄之災，而是希望法院能讓他去監牢反省；根據他連續3個任期都涉貪助理費，最輕本刑為7年以上，檢察官求情幫他減刑，也不應該減到不用去坐牢，認為應具體量刑6年10月、5年6月、4年為宜，認為法院判決刑度太輕，輕縱被告，求刑刑度落差太大，嚴重偏離過往高雄市涉案詐領助理費案件的法院判決前例刑度，將提起上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法