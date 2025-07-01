人選揭曉！ 彰警破案高手唐國維獲拔擢刑大副大隊長

彰化縣警局唐國維獲拔擢升任刑大副大隊長。（資料照）

2025/07/01 15:05

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣警局刑警大隊副大隊長楊昭賢於上月初調陞彰化警分局副分局長，其遺缺傳出有多人爭取，懸缺1個月後塵埃落定，確定由刑警大隊偵四隊長唐國維調陞刑大副大隊長一職。唐國維刑事資歷完整，警界譽為破案高手，去年還獲選全國模範警察，堪稱實至名歸。

此次接任人選傳聞有3位，可說相當熱門，經過呈報縣警局，最後確定由唐國維出線；今天此項人事案傳出後，警界人士都說「選得好」，且多認為唐國維刑事資歷深厚，過去即屢屢偵破大案，若由他來輔佐刑警大隊長，堪稱是如虎添翼。

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唐國維從警25年，前年曾率隊破獲毒品工廠案，該案是嫌犯以「移動製毒貨車」載運製毒原料與機具，利用深夜至偏僻山區墓地附近製造毒品，唐國維帶隊攻堅，查扣毒品成品、半成品及製毒原料多達700公斤，績效卓著。

此外，唐國維於今年5月率員逮獲涉嫌毆打胡姓女友致死的「76行者」遺體修復團隊前召集人陳修將。陳修將去年遭判刑10年10月定讞，卻棄保潛逃，唐國維率員抽絲剝繭追查，終於在追緝339天後將他逮捕，並在他身上起出一把改造手槍與50發子彈。

唐國維（右）去年獲全國模範警察，曾獲警政署長張榮興（左）接見。（唐國維提供）

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