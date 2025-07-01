暑假期間青少年成詐騙對象 北市警調查受騙以16至17歲最多

台北市警局為防青少年被詐騙，將全面啟動青春專案。（記者劉慶侯翻攝）

2025/07/01 14:18

〔記者劉慶侯／台北報導〕期間青少年上網時間大增，易成為詐騙集團的鎖定對象。根據台北市刑警大隊114年6月統計數據分析，青少年受騙案件中以16至17歲最多，占比近5成，而男性又比女性多，其中案件以網路購物詐騙30件數為最多，平均財損金額以假買家騙賣家詐騙5萬元最高。

北市刑警大隊指出，青少年族群最常遭遇的詐騙手法前三名分別為「網路購物詐騙」、「假買家騙賣家詐騙」與「虛擬遊戲詐騙」，其中又以高中生族群最容易成為目標。

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詐騙集團會利用「社群平臺」張貼限時讓票、熱門商品代購或虛寶販售訊息，吸引青少年點擊並加好友，再以私訊方式引導匯款。尤其「假買家」詐騙類型，經常出現「請操作網銀驗證帳戶」、「轉錯帳要再補一筆」等話術，讓賣家在不知情下反覆轉帳而受騙。

北市一名16歲陳姓女學生，日前在Facebook平臺販售二手書籍，過程中接獲假買家透過Messenger聯繫，表示希望使用「交貨便」付款。不料陳女依買家提供的連結填輸相關資料時一直顯示失敗，即又點擊網頁的客服連結，與「線上簽署專員」聯繫，客服稱女學生因「未開通金流服務」，須配合驗證作業，指示去超商買Apple點數卡，共計損失7萬多元，經家人告知後才發現遭詐騙。

北市刑大表示，青少年及家長可留意下列三項高風險情境，提前防範受騙：一、陌生帳號聯繫要求私下交易；二、看到「限時」、「熱門」、「出清」等廣告時應提高警覺；三、慎選打工與交友對象，勿任意提供個人資料與金融帳號。如果收到可疑訊息，應立即向家長、師長及警方查證，或撥打165反詐騙專線查詢，避免落入詐騙陷阱。

警方呼籲，防範詐騙不只是個人責任，更需家庭與社會共同守護。北市警察局將持續透過跨局處合作、社群預警與校園宣導，強化青少年識詐能力，並透過社群媒體推播最新詐騙手法，達到識詐預警、強化宣導雙重目標。另防詐關鍵在於「不輕信、不匯款、先查證」，唯有全民共同參與，才能有效遏止詐騙發生。

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