青春專案首日中壢KTV前群聚喧嘩 1男被警帶回保護管束

暑期青春專案開跑，桃園警方針對轄內KTV、PUB、網咖、撞球場、汽車旅館及電子遊戲場等特種營業場所，持續透過高密度巡邏與不定時臨檢加強查察。（警方提供）

2025/07/01 15:10

〔記者李容萍／桃園報導〕各級學校放暑假，全國警方同步執行「青春專案」開跑首日，桃園市警局中壢警分局今（1）日上午7點30分許，接獲民眾報案於大同路上KTV約有20位民眾聚集，且大聲喧嘩，警方出動12名警力到場，了解為現場民眾酒後聊天情緒較為激動，聲音較大，其中，21歲張姓男子酒醉情緒激動，為防止危險事態，警方將張男帶回保護管束。

過程中，第一時間到達現場的員警考量群聚民眾較多且酒後略顯亢奮，立即通報請求支援，適逢青春專案首日，分局立即調派線上高密度巡邏網，共12名支援警力快速到場強勢盤查，展現警方維護社會秩序的決心，其中張男酒醉情緒激動，為防止危險事態，並將張男管束帶回，於上午8點許冷靜清醒後離去。

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有網友一早將KTV前群聚20人喧嘩畫面PO上社群平台，引來網友議論，對於又是這家KTV表示「不意外」，還有網友留言，「之前在這家KTV附近聽到蹦蹦兩聲，以為是煙火，結果中壢警分局三輛警車鳴笛衝過去，就知道不是煙火了」。

對此，中壢警分局長林鼎泰強調，時值青春專案期間，中壢警分局針對轄內KTV、PUB、網咖、撞球場、汽車旅館及電子遊戲場等特種營業場所，持續透過高密度巡邏與不定時臨檢加強查察，避免青少年涉足不正當場所，同時宣導勿吸食毒品、從事色情交易或涉入賭博性電玩等違法行為，全面守護少年安全與轄區治安穩定。

另外，民眾應避免酒後失序行為引起誤會或不必要紛爭，警方將持續強化巡邏密度與即時應處能力，保護青少年有快樂暑假，讓青春無虞民眾安心。

暑期青春專案開跑，桃園警方透過高密度巡邏與不定時臨檢加強查察。（警方提供）

桃園市大同路KTV前約有20位民眾聚集，警方大陣仗前往處理，1男酒後激動聊天聲音較大，被帶回保護管束。（翻攝自Threads）

桃園市大同路KTV前約有20位民眾聚集，警方大陣仗前往處理，1男酒後激動聊天聲音較大，被帶回保護管束。（翻攝自Threads）

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