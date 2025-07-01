車手獲3000元報酬 被逮和解需賠100萬、判關2年

車手面交拿走100萬獲3000元報酬，被逮和解需賠100萬、判關2年。圖為苗栗地院。（資料照）

2025/07/01 14:48

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕陳姓男子為投資詐騙集團成員，苗栗縣吳姓婦人受投資詐騙手法蠱惑，由擔任車手的陳男於去年1月間2度與吳婦面交各50萬，共100萬元，陳男則獲取3000元報酬。吳婦得知受騙後提告，警方逮捕陳男後，苗栗地方法院依犯3人以上共同詐欺取財罪，判處陳男有期徒刑2年，並沒收詐騙所得3000元，還要賠陳婦損失的100萬元。

吳婦先在臉書看到詐團張貼的股票投資訊息廣告，之後被誘騙加入名稱為「林恩如飆股女王」通訊軟體Line群組，詐騙集團成員再度以常用的「保證獲利」、「穩賺不賠」話術，誘使吳婦加入名為「瑞士瑞聯官方客服」Line群組，並提供投資應用程式與網站，積極與吳婦通話騙取信任後，詐騙集團再派出陳男與吳婦面交，5天內2度面交騙走吳婦100萬元。

請繼續往下閱讀...

陳男後來被逮，他供稱平時在市場賣水果、月收入3萬至5萬元、有1名胎兒即將出生，且2度擔任車手與吳婦面交，僅獲得3000元報酬。陳男也在審理期間與吳婦和解，於今年6月起分期給付100萬元給吳婦。

苗栗地院法官審理時，認為陳男無視國家大力查緝詐欺集團，還擔任車手導致吳婦受騙；但考量陳男犯後態度且與吳婦以100萬和解，判處陳男有期徒刑2年，並沒收3000元，可上訴。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法