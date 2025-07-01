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    台北社子島竹林火警 撲滅後驚見89歲老翁焦屍

    台北市社子島上一處竹林起火，滅火後驚見男性焦屍。（記者王冠仁翻攝）

    台北市社子島上一處竹林起火，滅火後驚見男性焦屍。（記者王冠仁翻攝）

    2025/07/01 13:32

    〔記者王冠仁／台北報導〕台北市社子島上一處竹林今天早上10時許忽然傳出火警，附近民眾見狀報警；消防員到場後迅速撲滅火勢，卻在撲滅後發現有一具男焦屍。轄區警方初步調查，發現死者是謝姓老翁，疑因沒辦法承受喪子之痛今天早上向家人透露輕生念頭，家人雖然趕緊報警但仍無法阻止憾事發生。

    台北市消防局在今天早上10時39分接獲報案，民眾聲稱社子島、延平北路8段巷弄內一處竹林發生火警。消防員到場後，發現有3、4棵竹子起火燃燒，消防員在11時5分撲滅火勢，在處理殘火時，赫然發現有一具男性焦屍。

    警方調查，死者是89歲謝姓老翁，他平時經常會到社子島附近一處菜園種菜；他其中一名兒子約在半個月前過世，疑因無法承受喪子之痛，近來鬱鬱寡歡、意志消沉。

    今天早上謝男打電話給另一名兒子，向兒子透露輕生念頭，還說要兒子記得去菜園「接他回去」；兒子聽聞大驚，但已連絡不上他，他兒子趕緊報警、通報其他家人，但他妹妺趕到現場時，恰好遇到消防員前來滅火，但謝男已成為焦屍。

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    台北市社子島上一處竹林起火，火滅後驚見男性焦屍，死者為89歲謝姓老翁。（記者王冠仁翻攝）

    台北市社子島上一處竹林起火，火滅後驚見男性焦屍，死者為89歲謝姓老翁。（記者王冠仁翻攝）

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