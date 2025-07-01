機車載小孩「二不四要」 站踏板、用背巾都NG！

家長騎機車載孩子，最常犯下「孩子站踏板」的NG行為。（記者許國楨攝）

2025/07/01 14:11

〔記者許國楨／台中報導〕暑假開始，家長或阿公阿嬤騎機車載孩童出門成了日常，卻常犯下「孩子站踏板」或「用背巾綁在胸前」的NG行為，其實，這些看似方便的方式，反而大大增加事故風險，為此，台中市警局近期強力推廣「二不四要」守則，呼籲民眾共同守護小小乘客的安全。

機車以便利、靈活等特性，成為日常生活中不可或缺交通工具，不少家長也習慣以機車載送子女，尤其暑假來臨，父母與長輩騎機車載孩子出門踏青、買菜、補習情形明顯增加，然而機車承載兒童所伴隨的安全問題與交通法規，往往容易被忽視或誤解。

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台中市交通大隊指出，根據交通事故資料顯示，兒童乘坐機車風險不容小覷，尤其未配戴合適安全帽或站於踏板，除意外傷亡機率大幅提升，依道路交通管理處罰條例第31條第5項規定，孩童站於前踏板或附載人數超過1人，處300至600元罰鍰，另同條第6項規定，機車駕駛人或附載座人未戴安全帽，處以500元罰鍰。

為提升兒童乘坐機車安全觀念，市警局近期利用社區長輩集會機會，推廣機車載小孩「二不四要」原則，簡單明確提醒家長在日常接送時應注意事項：

「二不」原則：

1、不站踏板：機車加速、煞車或過彎時，站立兒童容易搖晃甚至跌倒。

2、不用背巾：機車一旦摔車，駕駛若倒下，背巾無法約束孩童位置，事故時容易被甩出。

「四要」原則：

1、即使短程接送也要戴安全帽，需確保安全帽貼合頭部、帽帶固定，才能在關鍵時刻保護孩子頭部。

2、年紀太小孩童身高可能不足以踩穩踏板，且機車行駛時顛簸搖晃對幼兒來說存在風險。

3、避免「三貼」等超載行為。

4、承載兒童時應以穩定、安全為首要考量，減速慢行、不蛇行、不超車，避免讓孩子因劇烈晃動受傷。

交大強調，兒童身體尚未發展完全，缺乏足夠自我保護能力，一旦發生意外，容易受到嚴重傷害，騎機車載孩童出門時，應頭戴安全帽、手緊抱大人，且不能站在踏板，時速避免超過40公里，騎慢一點，守護多一點。

台中市警局近期強力推廣「二不四要」守則，呼籲民眾共同守護小小乘客的安全。（圖由警方提供）

台中市警局近期強力推廣「二不四要」守則，呼籲民眾共同守護小小乘客的安全。（圖由警方提供）

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