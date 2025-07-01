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    首頁　>　社會

    青春專案首晚新北警查毒趴 傳播妹倒屋內其他人全跑光

    新北市警蘆洲分局執行青春專案臨檢，在一間摩鐵房內發現一名女子，屋內散置毒品殘渣袋、毒品，全案依法送辦溯源。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市警蘆洲分局執行青春專案臨檢，在一間摩鐵房內發現一名女子，屋內散置毒品殘渣袋、毒品，全案依法送辦溯源。（記者吳仁捷翻攝）

    2025/07/01 14:17

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市青春專案上月晚間9時開跑，蘆洲警分局今天凌晨到一間摩鐵內臨檢，赫見一名女子倒在床上，床邊遺留一支笑氣鋼瓶，地上散落毒咖啡包、多個殘渣袋及藥袋，懷疑是有多人稍早大開毒趴，還找來傳播妹助興，之後以為傳播妹一動不動，連忙逃逸，警方將女子送醫，生命徵象穩定，續追在場毒蟲，溯源毒品來源。

    蘆洲警分局今天凌晨執行青春專案，三民派出所所長王明堂帶隊，與員警到轄區場所擴大臨檢，尤其針對易容留未成年及聲色場所，來到蘆洲區中正路一處摩鐵，櫃台人員告知警方，有一間租房時間已到，仍未退房，也無人回應，警方陪同前往查看。

    結果警方在房內發現24歲陳姓女子倒在床上，床邊有一支笑氣鋼瓶、12包疑似毒咖啡包殘渣袋、3包不明藥丸及3包疑似毒咖啡包，化驗後發現咖啡包含卡西酮成分、藥丸則有安非他命成分。

    陳女清醒後意識穩定，警方將追查在場其他人員到案；蘆洲警分局青春首日，共查獲通緝犯3名、1名詐欺犯及5名毒蟲，持續溯源追毒。

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