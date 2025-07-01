金山宮廟遭縱火毀佛像、金爐 基檢起訴縱火男

李姓男子上月將宮廟內15尊佛像搬下後，丟進金爐縱火。基隆地檢署今天將他起訴。（記者林嘉東翻攝）

2025/07/01 12:49

〔記者林嘉東／新北報導〕李姓男子上個月跑進新北市金山區北海五谷宮，把宮內15尊佛像搬下神殿後，以打火機引燃焚毀，警方當天逮到縱火的李男，檢方隔天以李男有反覆實施縱火之虞向法院聲押獲准。基隆地檢署今（1日）偵結，依公共危險罪嫌將李男提起公訴。

新北市金山區噴水1號北海五谷宮6月4日下午3時許發生火警，新北消防局第六救災救護大隊獲報馳援，迅速滅火，但宮內神桌15尊佛像、7個香爐、供品等物均遭焚毀。

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金山警分局獲報後，循線逮到40多歲李姓街友；李男落網後，坦承用打火機燒神桌上佛像，火勢才延燒至其他神像與金爐，對於為何縱火，一下說自己也不知道，一下子又說不小心。

檢方隔天複訊後，以李男居無定所，對於為何縱火，供詞反覆，有反覆實施縱火之虞，向法院聲請羈押獲准。起訴書指出，李男當天先把15尊佛像、7個香爐、供品等物搬下神殿後，有的放在供桌上、有的放進香爐內，再以打火機引燃縱火，今天以李男涉犯放火燒毀損他人物品致生公共危險罪嫌起訴。

李姓男子上月將宮廟內15尊佛像搬下後，丟進金爐縱火。基隆地檢署今天將他起訴。（記者林嘉東翻攝）

李姓男子上月縱火燒宮廟15尊佛像、金爐。基隆地檢署今天將他起訴。（記者林嘉東翻攝）

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