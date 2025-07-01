通緝男身藏「喪屍煙彈」拒檢竄逃 勇警圍捕撞上外送員受傷

曾男逃進地下停車場後棄車躲藏，被員警壓制逮捕。（記者鄭淑婷翻攝）

2025/07/01 12:56

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕27歲曾姓男子因詐欺案及不能安全駕駛被發布通緝，今（1）日凌晨0點因違規遇警攔查，曾男擔心通緝身分曝光，且車內還藏有俗稱「喪屍煙彈」的毒品依托咪酯，曾男加速逃逸、沿路蛇行，棄車躲藏時被警方壓制送辦，圍捕過程中，桃園警分局武陵派出所李姓警員在路口與機車發生擦撞，他與外送員倒地受傷，所幸送醫後均無大礙。

武陵所員警巡邏時於桃園區中山路發現，曾男駕駛的自小客在路口停等紅燈時超越停止線，隨即示意停車配合盤查，豈料，曾男拒檢並加速逃逸，沿路蛇行嚴重影響民眾安全，員警立即通報攔截圍捕，曾男發現被警網包圍，逃進文昌公園地下停車場後，棄車躲藏在其他車輛後方，被員警合力壓制逮捕，車內也被查獲毒品依托咪酯，全案依法移請偵辦。

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另，武陵所李姓警員騎乘警用機車協助圍捕時，在桃園區成功路與民生路口跟從事外送的魏姓騎士發生擦撞，雙方均倒地，手腳多處擦傷，其他同仁立即停車疏導交通並協助救護，經通報消防救護人員到場，經檢視幸無大礙，警方表示，後續將依程序協助同仁處理事故相關事宜。（13:22更新）

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曾男逃進地下停車場後棄車躲藏，被員警壓制逮捕。（記者鄭淑婷翻攝）

曾男逃進地下停車場後棄車躲藏，被員警壓制逮捕。（記者鄭淑婷翻攝）

武陵所李姓警員協助圍捕時，在路口與機車騎士發生擦撞受傷。（記者鄭淑婷翻攝）

武陵所李姓警員協助圍捕時，在路口與機車騎士發生擦撞受傷。（記者鄭淑婷翻攝）

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