暑假爆音車夜遊北海岸 警逮兩屁孩遮牌、無牌上路

淡水警分局攔查楊姓少年騎乘未掛車拼裝機車，車內還有偽造車牌，開罰、扣車並依偽造文書罪嫌送辦。（記者吳仁捷翻攝）

2025/07/01 12:40

〔記者吳仁捷／新北報導〕暑假剛開始，青少年騎改裝噪音車夜遊，新北市淡水區今天凌晨一時許傳出多輛改裝爆音車聚集夜遊，發出高分貝噪音擾人清夢，淡水警方啟動北海岸沿線巡邏守望，在三芝、淡水發現多台改裝車，展開攔捕，查獲七台無照、改裝、遮蔽車牌，其中一名少年直接騎乘未掛車牌的拼裝車上路，被警方送辦，其餘噪音車輛依規定通報。

淡水警分局統計，青春專案開跑首晚，告發3件無照駕駛3件、2件違規改裝、闖紅燈、遮蔽號牌、未懸掛號牌（拼裝車）等八車，通報七件爆音噪音車；另1月到6月間，淡水警方共通報929輛改裝噪音車，取締673件改裝車，還給民眾安寧環境。

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淡水警分局今天凌晨12時30分許獲報，淡水區淡金路發現多台機車聚集疑似要夜遊，且改裝車改裝排氣管，製造高分貝噪音，妨害安寧，希望警方處理；分局隨即由交通組長林文南帶隊，調派警力在淡水淡金路、新市鎮沿線易聚集路段加強巡邏守望，約凌晨1時許，發現多部改裝機車自石門朝三芝方向行駛，啟動警網展開取締行動。

據了解，警方於1時15分，在台2線與車新路口攔查20歲張姓男子，發現他搭載一名女子騎乘的改裝機車以口罩遮蔽號牌，警方攔查時，他原小聲說要遮蔽測速，警方告知他可以這樣做嗎?質問跑給我追，張男突然反嗆警「就是跑給你追…」，當場被告誡外，吃上罰單。

凌晨約2時45分，另一名楊姓少年騎乘未掛車牌的機車，行經三芝區北海路，警方發現他車身、引擎好號碼都不一樣，明顯為拼裝車，車廂內還發現假車牌，依法告發、查扣車輛外，依偽造文書罪嫌送辦。

直到凌晨3時許，淡水警分局攔查聚集夜遊車輛，陸續分散逃逸，改裝車輛也離開，淡水警方通報蘆洲、台北市北投分局加強巡查因應。

交通組長林文南（右）帶隊到淡水、三芝沿線守望。（記者吳仁捷翻攝）

淡水警分局出動警力到淡水、三芝沿線守望。（記者吳仁捷翻攝）

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