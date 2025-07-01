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    「台版柬埔寨」被害人罕見會見鼓勵 延押庭法官告誡詐團幹部真心悔悟

    「台版柬埔寨」詐騙案被告王昱傑今被高院提訊稱，許姓被害人到監所會面，替他加油，他向許男道歉，對犯行很後悔，請求交保。（記者楊國文攝）

    「台版柬埔寨」詐騙案被告王昱傑今被高院提訊稱，許姓被害人到監所會面，替他加油，他向許男道歉，對犯行很後悔，請求交保。（記者楊國文攝）

    2025/07/01 12:34

    〔記者楊國文／台北報導〕「台版柬埔寨」求職詐騙集團，拘禁61人，有3人慘遭虐死，不法所得近4億元，高等法院重判首腦「藍道」杜承哲、核心幹部洪俊杰、薛隆廷3人均無期徒刑，另一幹部王昱傑判26年徒刑，已上訴最高法院審理中；高等法院今上午提訊王昱傑、薛隆廷召開延押庭，王指稱許姓被害人前來會客，叫他加油，很後悔所做所為，也向許男道歉，因父母年事已高，盼獲交保盡孝道，薛亦稱許男也有打電話鼓勵他，高檢署檢察官主張應繼續羈押；高院諭知將書面裁定。

    受命法官黃玉婷有感而發當庭表示，很少有重大案件被害人願意對加害人會客、伸出援手並鼓勵，希望王昱傑、薛隆廷謹記「一個被害人受害，就是一個家庭受害」，要真心悔悟，而且要盡力去彌補被害人、家屬，已答應賠償被害人的事，一定要努力去做。

    高院因王昱傑、薛隆廷的羈押期將於7月13日屆滿，今提訊2人召開延押庭，王昱傑的父親、妻子均到庭；至於主嫌杜承哲、洪俊杰都因另案在北監執行中，並未出庭。

    檢方首波起訴的同集團成員29人中，已有綽號「S姐」的傅榆藺及陳樺韋等2名核心幹部，被判無期徒刑定讞，加上杜承哲等3人被高院判無期徒刑，此一詐團已是我國司法史上對詐團犯行判決刑度最重的個案。

    本案由首腦杜承哲於2022年找來傅女、陳男等人，透過網路收購帳戶，卻在囚禁帳戶人頭時，狠虐被害人造成3人死亡；此外，該集團共詐騙267人，得手3億9342萬元。

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