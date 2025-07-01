剴剴案》保母姊妹劉彩萱、劉若琳和檢方均上訴 高院14:30開接押庭

保母姊妹劉彩萱（右二）、劉若琳（左二）。（資料照）

2025/07/01 12:15

〔記者楊國文／台北報導〕台北市保母姊妹劉彩萱、劉若琳被控於前年底凌虐1歲10月男童「剴剴」致死，台北地院國民法官庭將劉彩萱判處無期徒刑，創下虐童案件史上最重刑紀錄，劉若琳視為共同正犯判刑18年徒刑，劉家姐姊和檢方均上訴高等法院，高院定今天下午2時30分將提訊劉家2姐姊召開接押庭，決定是否繼續羈押2人3個月。

北院判決指出，劉彩萱、劉若琳姊妹皆為專業保母，自2023年9月4日至12月23日晚間剴剴送醫為止，先由劉若琳以不明物體刮傷剴剴的頸部，再由劉彩萱以徒手或持物品毆打、捏拉耳朵、從後推倒撞地等方式傷害剴剴，並以毛巾綑綁、口罩蒙眼方式，限制剴剴的行動自由，劉彩萱還同時拍照傳送給劉若琳。

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劉彩萱並命令剴剴裸體僅穿尿布罰站、洗冷水澡、在廁所內灌食不足每日營養需求的隔夜菜，姊妹並曾將剴剴綑綁後放入桶子裡，以裸體僅著尿布躺臥在地上、不得變換姿勢；見剴剴日益瘦弱且有外傷，年女均未積極帶他去就醫治療，終致剴剴營養不良、身體衰弱，全身至少42處虐待性傷勢，還得了憂鬱症，終致於同年12月24日凌晨因低血溶性休克死亡。

北院國民法官庭今年4、5月間連續3週密集開庭10天，參酌解剖、兒科、精神醫學等鑑定報告，認定剴剴全身有42處傷勢、患憂鬱症等心理疾病，確實是遭劉彩萱綑綁、長時間罰站、凌虐、毆打所致，終因組織細胞血液灌流不足、血管塌陷終致死亡。

國民法官庭判決痛批劉彩萱以虐為樂，動輒對無反抗能力的剴剴施暴凌虐，使無辜的剴剴長期遭受身體疼痛及饑餓終致死亡而無可挽回，且她直到在證據調查幾近完畢時，才坦承部分犯行，無助於釐清事實、節省刑事司法成本上，迄未與死者家屬達成和解、取得宥恕，故量處無期徒刑。

至於劉若琳，國民法官庭認為，她雖非主要照顧者，但未阻止姊姊施虐，反而附和、迎合、鼓吹姊姊施虐，視為共同正犯，重判18年。劉家姐姊和檢方均上訴高等法院。

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