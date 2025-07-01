找清潔公司竟遇賊！南港婦家中8千元遭竊 兩清潔員涉案送辦

兩名清潔工涉嫌偷竊婦人家中現金。（記者鄭景議翻攝）

2025/07/01 11:38

〔記者鄭景議／台北報導〕北市南港一名婦人日前透過臉書廣告預約居家清潔服務，不料清潔人員上門後，抽屜裡的8千元現金竟不翼而飛！南港警分局調查後，鎖定2名清潔員涉嫌重大，循線查出涉案的李姓男子及阮姓女子到案說明，雖兩人矢口否認，但警方仍依竊盜罪函送士林地檢署偵辦。

警方指出，接獲報案後立刻派出鑑識人員到場勘查，發現被害人住處門窗完好，無外力入侵痕跡。婦人表示，當天透過LINE預約的清潔公司派來兩名工作人員，案發時除了她本人，僅有兩名清潔員進出家中。

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清潔公司則向警方表示，兩名人員是透過LINE系統排班派遣，實際身分公司並不掌握，因此無法提供詳細資料。警方進一步調閱周邊監視器畫面，根據衣著特徵鎖定46歲李姓男子及51歲阮姓女子，兩人都有詐欺前科，互不認識。

據了解，該清潔公司屬於人力媒合性質，公司只負責在網路上接案，並且把工作分配給願意接案的清潔員，因此無法掌握員工身分及性質。

警方通知兩人到案說明。雖兩人否認犯行，警方仍憑現場證據與監視畫面佐證，全案依違反刑法竊盜罪送辦。

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