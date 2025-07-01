為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    找清潔公司竟遇賊！南港婦家中8千元遭竊 兩清潔員涉案送辦

    兩名清潔工涉嫌偷竊婦人家中現金。（記者鄭景議翻攝）

    兩名清潔工涉嫌偷竊婦人家中現金。（記者鄭景議翻攝）

    2025/07/01 11:38

    〔記者鄭景議／台北報導〕北市南港一名婦人日前透過臉書廣告預約居家清潔服務，不料清潔人員上門後，抽屜裡的8千元現金竟不翼而飛！南港警分局調查後，鎖定2名清潔員涉嫌重大，循線查出涉案的李姓男子及阮姓女子到案說明，雖兩人矢口否認，但警方仍依竊盜罪函送士林地檢署偵辦。

    警方指出，接獲報案後立刻派出鑑識人員到場勘查，發現被害人住處門窗完好，無外力入侵痕跡。婦人表示，當天透過LINE預約的清潔公司派來兩名工作人員，案發時除了她本人，僅有兩名清潔員進出家中。

    清潔公司則向警方表示，兩名人員是透過LINE系統排班派遣，實際身分公司並不掌握，因此無法提供詳細資料。警方進一步調閱周邊監視器畫面，根據衣著特徵鎖定46歲李姓男子及51歲阮姓女子，兩人都有詐欺前科，互不認識。

    據了解，該清潔公司屬於人力媒合性質，公司只負責在網路上接案，並且把工作分配給願意接案的清潔員，因此無法掌握員工身分及性質。

    警方通知兩人到案說明。雖兩人否認犯行，警方仍憑現場證據與監視畫面佐證，全案依違反刑法竊盜罪送辦。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播