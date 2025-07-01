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    屏縣啟動暑期青春專案 查獲4名通緝犯

    屏警今天零時啟動青春專案臨檢。（圖由屏東縣政府警察局提供）

    屏警今天零時啟動青春專案臨檢。（圖由屏東縣政府警察局提供）

    2025/07/01 12:05

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕暑假已經開始，屏東縣政府警察局今天零時起啟動暑期青春專案，首日深夜聯合稽查，動員76名警力，共查獲4名通緝犯、毒品案2件9人、其他各類案件5件5人。

    暑假期間青少年容易涉足不當場所，為防範青少年偏差行為或流連不當場所，屏東縣府警察局今天零時起，啟動暑期青春專案首日深夜聯合稽查工作，由局長戴台㨗主持，針對青少年常出入之不當場所加強查察，首日聯合稽查結合屏東縣政府教育處、社會處、勞青處、城鄉發展處、消防局、衛生局、屏東縣學生校外生活輔導會及警察局等8個單位。

    警察局統計，共動員76名警力，至KTV、網咖、電子遊藝場等場所等共33處臨檢，查獲通緝犯4名，毒品案件2件9人，其他各類案件5件5人。

    警察局長戴台㨗表示，犯罪集團利用少年從事犯罪情形日益嚴重，今年特別將「遏止黑幫吸收少年」、「查緝毒品」、「打擊詐欺」、「防治兒少性剝削、嚴查兒少性影像」等列為查緝重點，並追查動員少年參與幫派組合公開活動的幕後指使者，在各治安顧慮場所及青少年易聚集滋事場所，主動出擊加強臨檢。

    警方強調，青春專案不是單純查緝工作，而是綜合宣導與預防相結合的長期計畫，希望青少年暑假期間，能深入體驗多元、安全、健康的活動，免於誤入歧途；家長應多關心孩子行程與交友。

    青春專案首日聯合稽查行動前往青少年易流連場所臨檢。（圖由屏東縣政府警察局提供）

    青春專案首日聯合稽查行動前往青少年易流連場所臨檢。（圖由屏東縣政府警察局提供）

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