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    台中BMW撞車門落跑！醉男肇逃 女車主開門方式都被罰

    BMW轎車碰撞開啟車門瞬間。（民眾提供）

    BMW轎車碰撞開啟車門瞬間。（民眾提供）

    2025/07/01 13:09

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市一中商圈近日發生一起交通事故，一輛BMW轎車撞上正開車門的豐田轎車後直接落跑，員警直擊火速追車當街攔下肇事駕駛，發現對方竟酒駕上路，除吃上肇逃罰單並遭依公共危險罪嫌送辦。令人意外的是，原本為被害人的女車主也因未依「兩段式開門」開罰，意外在網路上引發熱議。

    第二分局今天說明案情指出，這起事故發生在上週五早上7時45分左右，當時47歲李女駕駛黑色豐田轎車停在一中商圈育才街路邊，準備開車門上車，突然遭到後方同向行駛，由42歲林男駕駛的白色BMW轎車撞上，車門當場凹陷變形，但令人傻眼的是，林男撞擊後竟未停車查看，直接開車離去。

    所幸當下育才派出所員警正在巡邏，親眼目擊整起事故，立刻尾隨BMW至三民路與精武路口攔下，警方發現他滿身酒氣，經確認酒測值超標，除肇逃依道交條例「汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1千元以上3千元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。」規定開單告發，也依公共危險罪送辦。

    而李女雖為被撞方，但開門時未依「兩段式開門」規定，可處以2400元至4800元罰鍰，至於所謂「兩段式開門」是指駕駛人或乘客在開車門前，應先微幅開啟車門一小縫，確認後方無來車或行人後，再完全開門，以防發生意外。

    此事件曝光後，這兩天也引發網友熱議：「酒駕還撞車門真的太離譜」、「還想肇逃？以為沒人看見？」、「兩邊都違規也是神展開」、「兩段式開門我再也不敢忽略了」。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    肇事的BMW轎車車頭明顯毀損。（民眾提供）

    肇事的BMW轎車車頭明顯毀損。（民眾提供）

    車門被撞的黑色豐田轎車。（民眾提供）

    車門被撞的黑色豐田轎車。（民眾提供）

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