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    K盤放「有好運」護身符照樣被捉！8男女住小琉球民宿拉k全都露

    警方查緝過程，直接在桌上發現K菸、K盤，最後帶回四男四女。（警方提供）

    警方查緝過程，直接在桌上發現K菸、K盤，最後帶回四男四女。（警方提供）

    2025/07/01 12:16

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕暑假剛展開，屏東小琉球昨天深夜傳出有多名年輕男女在民宿拉K開毒趴，由於民宿採落地窗，吸毒實況大喇喇全都露，警方上門發現桌上的K盤、K菸，K盤上還寫著「順風順水順財運、有錢有閑有好運」的護身符，但顯然違法行為不被神明眷顧，最後8名男女全被帶回警所驗尿送辦。

    東港警分局指出，昨天是暑假青春專案開跑首日，晚間即接獲線報，指琉球鄉1處民宿內的公共空間有人在施用K他命，隨即由琉球派出所長劉永欽率員前往查緝。

    警方到場時，發現有多名男女正圍坐於民宿的聚會廳，室內瀰漫濃濃的K菸味，桌上當場發現有K菸、K盤等，隨即將在場4男4女帶回偵辦，經驗尿後均呈現陽性反應。

    由於民宿聚會廳採落地窗，從外面經過的人都能看到民宿內男女吐雲吐霧的過程，附近學童的家長得知後大罵「把小琉球當什麼地方了？」、「教壞小孩」。

    警方指出，這群在民宿開毒趴的男女在29到30歲間，平時居住北部，暑假前來小琉球遊玩，晚間聚會使用K菸助興，離譜行徑在警方到場後總算制止。

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    警方查緝過程直接發現桌上大喇喇的擺著K菸、K盤，最後移送四男四女。（警方提供）

    警方查緝過程直接發現桌上大喇喇的擺著K菸、K盤，最後移送四男四女。（警方提供）

    警方查緝過程，直接在桌上發現K菸、K盤，最後帶回四男四女。（警方提供）

    警方查緝過程，直接在桌上發現K菸、K盤，最後帶回四男四女。（警方提供）

    K盤上還疑似寫著「順風順水順財運、有錢有閑有好運」的順口溜。（警方提供）

    K盤上還疑似寫著「順風順水順財運、有錢有閑有好運」的順口溜。（警方提供）

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